Was bedeu­tet Krieg? Und was, wenn man auf der fal­schen Sei­te kämpft? Fran­ce­s­ca Melan­dri erzählt in ihrem neu­en Buch die Geschich­te ihres eige­nen Vater und bringt die Stil­le einer gan­zen Gene­ra­ti­on zum Spre­chen. Fran­ce­s­ca Melan­dris »Kal­te Füße« ist ein berüh­ren­des Zwie­ge­spräch mit einem gelieb­ten Men­schen: Ein uner­schro­cke­nes Buch über das, was der Krieg ges­tern wie heu­te in Kör­pern und Köp­fen anrich­tet, über das Erzäh­len als Über­le­bens­kunst – und unse­re his­to­ri­sche Ver­ant­wor­tung ange­sichts des Angriffs auf die Ukrai­ne. Eine zutiefst per­sön­li­che Spu­ren­su­che: Ein uner­läss­li­ches Buch zum Ver­ständ­nis unse­rer Gegenwart.

Fran­ce­s­ca Melan­dri – „Kal­te Füße“

Lesung & Gespräch

Mode­ra­ti­on: Gün­ter Kaindlstorfer

Dol­metsch: Ilse Kratochvil

Spre­che­rin: Lilith Häßle

22.04.2025, 19:30 Uhr, Pfarr­zen­trum Bad Ischl

Eine Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Lite­ra­tur­schiff und der Biblio­thek Bad Ischl

Fran­ce­s­ca Melan­dri, gebo­ren in Rom, gehört zu den belieb­tes­ten ita­lie­ni­schen Autorin­nen der Gegen­wart. Melan­dri hat sich in Ita­li­en zunächst als Autorin von Dreh­bü­chern für Kino- und Fern­seh­fil­me einen Namen gemacht. Mit ihrem ers­ten Roman »Eva schläft« wur­de sie auch einem brei­ten deutsch­spra­chi­gen Lese­pu­bli­kum bekannt. Ihr zwei­ter Roman »Über Mee­res­hö­he« wur­de von der ita­lie­ni­schen Kri­tik als Meis­ter­werk gefei­ert. Ihr drit­ter Roman »Alle, außer mir« wur­de 2018 zum Lieb­lings­buch des unab­hän­gi­gen Buch­han­dels gewählt, erleb­te zahl­rei­che Nach­auf­la­gen und stand zehn Wochen lang auf der SPIEGEL:

Für ihr publi­zis­ti­sches Gesamt­werk wird heu­er der Bru­no Krei­sky Preis an Fran­ce­s­ca Melan­dri ver­ge­ben. Die Schrift­stel­le­rin ver­ar­bei­tet mit lite­ra­ri­scher Prä­zi­si­on gesell­schafts­po­li­ti­sche The­men und per­sön­li­che Geschich­ten zu kom­ple­xen und nuan­cier­ten Erzäh­lun­gen. Sie ver­knüpft meis­ter­haft Schick­sa­le aus Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart mit his­to­ri­schen und aktu­el­len Ereignissen.