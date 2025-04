ALT­MÜNS­TER. Der Gemisch­te Chor Alt­müns­ter hielt im Gast­hof Hoch­eck sei­ne 53. Jah­res­haupt­ver­samm­lung am 31. März 2025 ab. Obmann Chris­toph Bock begrüß­te alle anwe­sen­den Mit­glie­der sowie Regio­nalob­frau Kons. Regi­na Fischer sehr herzlich.

Der Gemisch­te Chor zählt der­zeit 33 akti­ve Mit­glie­der. Die Chor­pro­ben am Mon­tag sind stets gut besucht – so wur­den im ver­gan­ge­nen Pro­ben­jahr 37 Chor­pro­ben abge­hal­ten. Chor­lei­te­rin Mag. Hem­ma Ober­leit­h­ner bedank­te sich und lob­te den Ein­satz bei den Auf­füh­run­gen. Neben der Mit­wir­kung bei einem Jagd­mu­sik­kon­zert im Schloss Ort und der Toten­ge­denk­mes­se im Novem­ber lud der Chor vor Weih­nach­ten zu der Ver­an­stal­tung „Advent is a Leuchtn“ am Kal­va­ri­en­berg Alt­müns­ter ein. Die Advent­lie­der und Tex­te sorg­ten in der voll besetz­ten Kal­va­ri­en­berg­kir­che für vor­weih­nacht­li­che Stim­mung. Zum Aus­klang gab es noch Glüh­most und Bro­te. Das mehr­heit­lich posi­ti­ve Echo ermu­tigt uns dazu, die Ver­an­stal­tung auch heu­er wie­der durchzuführen.

Im Zuge der Jah­res­haupt­ver­samm­lung über­reich­te die Regio­nalob­frau Regi­na Fischer zahl­rei­che Aus­zeich­nun­gen an lang­jäh­ri­ge treue Sän­ge­rin­nen und Sän­ger. So erhiel­ten, für 10 Jah­re Mit­glied­schaft das Ehren­zei­chen in Bron­ze Dr. Ange­li­ka Pristautz, für 30 Jah­re Mit­glied­schaft Andrea Edtha­ler und Bri­git­te Man­dl, für 40 Jah­re Mit­glied­schaft Chris­toph Bock und unser Grün­dungs­mit­glied Lui­se Schön­böck für 60 Jah­re Mit­glied­schaft das Ehren­zei­chen in Gold.

Der Gemisch­te Chor Alt­müns­ter fei­ert heu­er sein 60-jäh­ri­ges Bestehen. Aus die­sem Grund fei­ern wir am Sonn­tag, 7. Sep­tem­ber 2025 um 10:00 Uhr den Fest­got­tes­dienst in der Pfarr­kir­che Alt­müns­ter mit der Mis­sa Bre­ve in C- Dur von Ch. Goun­od unter der Lei­tung von Frau Mag. Hem­ma Ober­leit­h­ner. An der Orgel beglei­tet Herr Johan­nes Weil­har­ter. Im Anschluss fin­det ein Früh­schop­pen mit den Hei­bodnd­irl­du­scha statt bei dem auch für das leib­li­che Wohl bes­tens gesorgt wird.

Wir wür­den uns über freu­en, wenn sie unser Jubi­lä­um mit uns fei­ern würden.

Der Gemisch­te Chor Alt­müns­ter probt mon­tags um 19:30 Uhr im Gast­haus Hoch­eck. Sän­ge­rin­nen und Sän­ger sind jeder­zeit herz­lich will­kom­men und Schnup­pern ist jeder­zeit möglich.