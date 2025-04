… war das Mot­to für einen Aus­flug des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Alt­müns­ter. Ers­tes Ziel war das erst kürz­lich reno­vier­te Zis­ter­zi­en­ser­stift Schlier­bach mit sei­nen viel­fäl­ti­gen Berei­chen. Beein­druckt waren die Senio­ren von der baro­cken Pracht im Bern­har­di-Fest­saal, der Stifts­bi­blio­thek und der Stifts­kir­che sowie des Kreuz­gangs. Wirt­schaft­lich bedeu­tend für das Stift sind auch die Bio-Schau­kä­se­rei und die Glas­werk­stät­te mit ihrem Kunst­hand­werk. Im Stifts­gym­na­si­um wer­den jun­ge Mäd­chen und Bur­schen im his­to­ri­schen Ambi­en­te in die Welt der Erwach­se­nen geführt.

Mit herr­li­chem Aus­blick über das Krems­tal wur­den im ange­schlos­se­nen Pan­ora­ma­ca­fé die Schlier­ba­cher Käse­sor­ten ver­kos­tet. Der sprich­wört­li­che stren­ge Geruch des Schlier­ba­cher Käses hielt sich über­ra­schen­der­wei­se in Gren­zen. Natür­lich wur­de auch der Klos­ter­la­den für ein Mit­bring­sel gestürmt.

Nach der Mit­tags­rast in einem nahen Land­gast­hof besuch­ten die Senio­ren das Motor­rad­mu­se­um in Vorch­dorf. Sehr authen­tisch und mit viel Lie­be zum Detail wer­den über 300 Motor­rä­der und Bei­wa­gen auf einem Rund­weg in der gesam­ten Man­sar­de eines Vier­kan­t­ho­fes prä­sen­tiert und las­sen das Herz jedes Old­ti­mer­fans höher schlagen.

Mit vie­len neu­en Ein­drü­cken freu­en sich die Senio­ren vom Pen­sio­nis­ten­ver­band Alt­müns­ter schon auf den nächs­ten Ausflug.