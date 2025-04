Am Sonn­tag, 4. Mai 2025 um 11 Uhr fin­den die Ein­wei­hung des neu­en Hand­werks­hau­ses beim Viech­t­au­er Hei­mat­haus und die Eröff­nung der „Sepp Moser Aus­stel­lung“ anläss­lich sei­nes 100sten Geburts­ta­ges statt.

Die Sepp Moser Aus­stel­lung ist von Sonn­tag, 4. Mai bis Frei­tag, 23. Mai 2025 Mon­tag, Mitt­woch und Frei­tag von 10 bis 16 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei. Frei­wil­li­ge Spen­den wer­den erbeten.

Hand­werks­haus

Im Hand­werks­haus, das sich har­mo­nisch in die Land­schaft ein­fügt, befin­det sich im Kel­ler eine Feld­schmie­de sowie ein Back­ofen mit Dörrauf­satz. Im Erd­ge­schoss wur­de ein Aus­stel­lungs­raum ein­ge­rich­tet, in dem Hand­wer­ker ihre Kunst prä­sen­tie­ren kön­nen. Die­ser Raum steht auch Hoch­zeits­paa­ren zur Ver­fü­gung, die dort ihr Jawort geben möch­ten. Mit die­sem Haus hat der Ver­ein Viech­t­au­er Hei­mat­haus einen neu­en Muse­ums­raum geschaffen.

Sepp Moser Ausstellung

Josef Moser (1925–1985) – Aka­de­mi­scher Bild­hau­er Josef „Sepp“ Moser wird am 27. Febru­ar 1925 in Neu­kir­chen bei Alt­müns­ter, Ober­ös­ter­reich, gebo­ren, wo er bis zu sei­nem Tod lebt und arbei­tet. Nach sei­ner Aus­bil­dung an der Bun­des­fach­schu­le in Hall­statt (1939–1943) und sei­nem Kriegs­dienst stu­diert er von 1947 bis 1950 an der Aka­de­mie der Bil­den­den Küns­te in Wien bei den Pro­fes­so­ren Franz San­ti­fal­ler und Josef Mül­ler. Sein Stu­di­um schließt er erfolg­reich mit einem Diplom ab. 1951 kehrt er in sein Eltern­haus zurück und hei­ra­tet Maria Nuss­bau­mer. Es gelingt ihm, sich als moder­ner Bild­hau­er zu eta­blie­ren und den­noch sei­ner Hei­mat ver­bun­den zu blei­ben. In den fol­gen­den Jah­ren schafft er zahl­rei­che klei­ne­re und grö­ße­re Skulp­tu­ren aus Holz, Stein und Lafar­ge (Beton­guss) sowie monu­men­ta­le Wer­ke für den öffent­li­chen Raum im In- und Aus­land. Am 15. Novem­ber 1985 ver­stirbt Josef Moser völ­lig unerwartet.