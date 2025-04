Ter­min: Do., 15. Mai 2025, um 20 Uhr im Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum ALFA Steyrermühl-Laakirchen

Das Ensem­ble, unter der Lei­tung von Chris­tof Spörk, ver­bin­det Musik und humor­vol­le Tex­te zu einer Art Musikkabarett.

Die Grup­pe wur­de in den 1990er Jah­ren gegrün­det und ist für ihre sati­ri­schen, humor­vol­len Lie­der bekannt, die oft gesell­schaft­li­che und poli­ti­sche The­men auf­grei­fen. Spörk selbst, der auch als Kaba­ret­tist tätig ist, bringt die­se kaba­ret­tis­ti­sche Note in die Auf­trit­te von Land­streich+ ein, was die Mischung aus Musik und humor­vol­len Ein­la­gen beson­ders macht. Ihre Musik zeich­net sich durch Vir­tuo­si­tät, Impro­vi­sa­ti­on und einen sehr leben­di­gen, manch­mal humor­vol­len Zugang aus. Sie schaf­fen es, durch unkon­ven­tio­nel­le Arran­ge­ments tra­di­tio­nel­le Musik in einen zeit­ge­nös­si­schen Kon­text zu stel­len, ohne dabei ihre Wur­zeln zu verlieren.

Die Grup­pe erhielt für ihre ori­gi­nel­le Kom­bi­na­ti­on aus Musik und Kaba­rett bereits Aus­zeich­nun­gen wie den Salz­bur­ger Stier.

Kar­ten in der Abtei­lung Kul­tur & Gene­ra­tio­nen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 sowie bei Ö‑Ticket.