Am Don­ners­tag 10.4.2025 wur­de es am Rabes­berg in Gschwandt wie­der laut. Da fand wie­der der Lehr­gang „Wald­brand­be­kämp­fung mit Hub­schrau­ber­un­ter­stüt­zung“ der OÖ Lan­des­feu­er­wehr­schu­le statt. Als Beob­ach­ter waren auch Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant OBR Tho­mas Treiblmei­er, Abschnitts­feu­er­wehr­komm. von Gmun­den Jür­gen Weiß­mann und auch Bgm. Fritz Steindl am Ort des Gesche­hens. Die Lehr­gangs­teil­neh­mer, ins­ge­samt waren über 100 Feuerwehrfrauen/Männer aus ganz Ober­ös­ter­reich vor Ort, erler­nen dabei Abläu­fe und Gerät­schaf­ten genau­er ken­nen, die bei der Bekämp­fung von Wald­brän­den zur Anwen­dung kom­men. Auch wer­den Kennt­nis­se für die Zusam­men­ar­beit mit Luft­fahr­zeu­gen im Rah­men der Wald­brand­be­kämp­fung über­mit­telt und ver­tieft. Neben umfang­rei­cher Spe­zi­al­aus­rüs­tung für die Wald­brand­be­kämp­fung stan­den auch ein Hub­schrau­ber Typ AB212 und eine Black Hawk S70 Maschi­ne des öster­rei­chi­schen Bun­des­hee­res zur Ver­fü­gung. Als stell­ver­tre­ten­der Kom­man­dant war Oberst Gerog Kie­cats­ky ver­ant­wort­lich. Auch die Poli­zei war mit einem Air­bus Heli­ko­pter H135 „Ein­satz Hub­schrau­ber” vor Ort.

Als prak­ti­sche Übun­gen am Lan­de­platz erfolg­ten Las­ten­vor­be­rei­tung für Hub­schrau­ber­trans­port, Win­den­be­trieb sowie Mann­schafts- und Gerä­te­trans­port. Für die Was­ser­ent­nah­me im „Tal“ wur­de ein Bach auf­ge­staut, aus dem ein Lösch­be­häl­ter gefüllt wur­de. Von dem wur­den die Flug­be­häl­ter gefüllt und in Rich­tung „Berg“ geflo­gen. Am Brand­platz wur­den die Flug­hel­fer, Lehr­gangs­teil­neh­mer und Gerät­schaf­ten abge­setzt, der Stand­be­häl­ter befüllt und die Brand­be­kämp­fung vor­ge­nom­men. Die Lehr­gangs­teil­neh­mer übten auch das Absei­len aus den Fluggeräten.

Gesprä­che mit Teil­neh­mer haben gezeigt, dass alle begeis­tert waren und jede Minu­te genos­sen haben. Das Erlern­te wird mit­ge­nom­men und hof­fent­lich nicht oft gebraucht wer­den. Der Dank gebührt allen Feuerwehrkammeraden/Innen, die 345 Tage im Jahr für die All­ge­mein­heit abruf­be­reit ihren frei­wil­li­gen Dienst versehen!