Zwei ereig­nis­rei­che und erfolg­rei­che Spiel­ta­ge in Strobl lie­gen hin­ter den Flo­or­ball­mann­schaf­ten der Sport­uni­on Rai­ka Bad Ischl. Für die Teams der U10 und U12 ging es an bei­den Match­ta­gen um die Qua­li­fi­ka­ti­on zur Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft. Die Mäd­chen und Bur­schen der U16 been­de­ten ihre Spiel­sai­son der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­li­ga mit dem Meistertitel.

Strobl. Mit dem Ziel, sich für das Fina­le der Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft in Vil­lach zu qua­li­fi­zie­ren, ging das U10 Team am ers­ten Spiel­tag in eine her­aus­for­dern­de Auf­ga­be. Bun­des­weit kämp­fen die TOP zehn Teams am 10. und 11. Mai um den natio­na­len Meis­ter­ti­tel. Auch wenn die Jüngs­ten unter den Isch­ler Flo­or­bal­lern an die­sem Tag nicht das Glück auf ihrer Sei­te hat­ten, gelang ihnen als drit­tes Team aus der Ober­ös­ter­reich­li­ga den­noch die Qua­li­fi­ka­ti­on für das Finale.

In 14 Begeg­nun­gen wur­de am Sonn­tag der U12-Tages­sie­ger ermit­telt und jene drei Teams, die am 24. und 25. Mai in Linz um den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­ti­tel spie­len. Die Bur­schen der Isch­ler Flo­or­bal­ler gewan­nen fünf ihrer sechs Spie­le. Konn­ten sie das ers­te Spiel gegen den UHC Linz noch mit 5:2 gewin­nen, muss­ten sie sich nur im Final­spiel den Lin­zern mit 4:5 geschla­gen geben. Mit einem Tor­un­ter­schied von 39:12 schaff­ten sie klar den Ein­zug ins Öster­rei­chi­sche Fina­le, wo wei­te­re Geg­ner aus Kärn­ten, Vor­arl­berg, Tirol und Wien warten.

Auf eine sou­ve­rä­ne Serie kann das U16 Team zurück­bli­cken. Sie gewan­nen am Sams­tag bei­de Spie­le und durf­ten sich an den ins­ge­samt zwei Meis­ter­schafts­spiel­ta­gen über drei Sie­ge aus vier Spie­len und damit auch über den Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­meis­ter­ti­tel freuen.

Salz­kam­mer­gut-Schu­len spie­len eige­nen Cup

Zum Auf­takt der bei­den Spiel­ta­ge in Strobl ver­an­stal­te­te die SU Rai­ka Bad Ischl erst­mals einen Salz­kam­mer­gut-Cup, an dem die Mit­tel­schu­len aus Strobl und St. Gil­gen sowie das BG/BRG Bad Ischl teil­nah­men. Durch das vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Kunst, Kul­tur, öffent­li­cher Dienst und Sport geför­der­te Pro­jekt „Train with the Flo­or­ball Cham­pi­ons“ wur­den die­se Schu­len bereits im Vor­feld von den Trai­ne­rin­nen und Trai­nern im Turn­un­ter­richt besucht. „Es hat viel Spaß gemacht den Schü­le­rin­nen und Schü­lern den Flo­or­ball­sport näher zu brin­gen und mit dem Salz­kam­mer­gut-Cup ist es uns zudem gelun­gen, die Schu­len in der Regi­on sport­lich mit­ein­an­der zu ver­bin­den,“ freut sich Trai­ner und Orga­ni­sa­tor Mar­kus Kie­nes­ber­ger von den Isch­ler Flo­or­bal­lern über die rund­um gelun­ge­nen Tage.