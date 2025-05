Vom Dienst­mäd­chen zur Poli­ti­ke­rin — Vor 100 Jah­ren war die Lin­ze­rin die ers­te weib­li­che Abge­ord­ne­te im OÖ-Landtag

Der Weg führ­te von beschei­de­nen Anfän­gen als Dienst­mäd­chen zur her­aus­ra­gen­den poli­ti­schen Gestalt ihrer Zeit – eine beein­dru­cken­de ober­ös­ter­rei­chi­sche Poli­tik­pio­nie­rin, die für die unter Man­gel- und Unter­ernäh­rung lei­den­de Stadt­be­völ­ke­rung nach dem Ers­ten Welt­krieg kämpf­te. Sie war die ers­te Frau, die einen Sitz im Lin­zer Gemein­de­rat und spä­ter im ober­ös­ter­rei­chi­schen Land­tag inne­hat­te und ist somit eine Figur mit sowohl his­to­ri­scher als auch kul­tu­rel­ler Bedeutung.

Am Frei­tag, den 25.04.2025, durf­ten wir einen beson­de­ren Nach­mit­tag in dem nahe­zu aus­ver­kauf­ten – ca. 90–100 Zuschaue­rIn­nen, die Hälf­te davon PVÖ Bezirk Vöck­la­bruck – Sie­ben­bür­ger­heim in der Dür­n­au erle­ben. Die Lai­en-Thea­ter­grup­pe prä­sen­tier­te eine her­aus­ra­gen­de Vor­stel­lung, wech­seln­de Sze­nen zwi­schen dra­ma­ti­schen Insze­nie­run­gen und per­sön­li­chen Ich-Erzäh­lun­gen mach­te die Geschich­te der bedrü­cken­den The­ma­tik leben­dig und greif­bar. Es gelang den fünf talen­tier­ten Dar­stel­le­rin­nen mit Bra­vour, die Balan­ce zwi­schen Ernst­haf­tig­keit und Unter­hal­tung zu hal­ten, sodass das Publi­kum gefes­selt und begeis­tert war.

Marie Beutl­mayr, ist eben­so Namens­ge­be­rin einer wich­ti­gen Bro­schü­re für Frau­en. Die Bro­schü­re “Marie”, her­aus­ge­ge­ben von den SPÖ Frau­en OÖ, bie­tet nicht nur wert­vol­le Infor­ma­tio­nen zu recht­li­chen Ansprü­chen und Behör­den­we­gen, son­dern dient auch als prak­ti­scher Leit­fa­den für Frau­en in ver­schie­de­nen Lebenssituationen.

