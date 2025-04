(Linz, 10. April 2025) Der Ver­ein füruns – Zen­trum für Zivil­ge­sell­schaft beschrei­tet gemein­sam mit Fokus Mensch und dem VR-Pio­nier Vita­Blick neue Wege: Das Pro­jekt “Vir­tu­al Rea­li­ty mit Frei­wil­li­gen” soll die phy­si­schen und sozia­len Bar­rie­ren über­win­den, die älte­ren Men­schen mit Behin­de­rung den Zugang zu sozia­len Akti­vi­tä­ten erschwe­ren. Der Ein­satz von Vir­tu­al-Rea­li­ty-Tech­no­lo­gie ermög­licht Per­so­nen, Orte aus ihrer Ver­gan­gen­heit zu besu­chen oder neue Erfah­run­gen zu machen, ohne die Hin­der­nis­se der rea­len Welt über­win­den zu müssen.

Beglei­tet und unter­stützt wer­den sie dabei von eigens geschul­ten frei­wil­li­gen Helfer:innen. “Die Frei­wil­li­gen sor­gen nicht nur für die tech­ni­sche Unter­stüt­zung, son­dern hel­fen den Teilnehmer:innen auch, das Erleb­te zu ver­ar­bei­ten, und för­dern den Aus­tausch in anschlie­ßen­den Gesprä­chen”, erklärt Petra Pon­gratz, Geschäfts­füh­re­rin des Zen­trums für Zivil­ge­sell­schaft. “Dadurch wird nicht nur die Lebens­qua­li­tät der betrof­fe­nen Per­so­nen gestei­gert, son­dern auch ein wert­vol­ler Bei­trag zur För­de­rung des sozia­len Mit­ein­an­ders geleistet.”

Maßgeschneiderte Schulungen fördern junges Engagement

Das Pilot­pro­jekt wird vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Arbeit, Sozia­les, Gesund­heit, Pfle­ge und Kon­su­men­ten­schutz geför­dert und soll vor allem Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne anspre­chen und für frei­wil­li­ges Enga­ge­ment begeis­tern – eine Grup­pe, die für Frei­wil­li­gen­pro­jek­te bis­her schwie­rig zu errei­chen ist. “VR bie­tet Frei­wil­li­gen die Mög­lich­keit, inno­va­ti­ve und span­nen­de Tech­no­lo­gien ken­nen­zu­ler­nen und anzu­wen­den”, erklärt Pon­gratz. “Die­ses inter­ge­ne­ra­tio­nel­le Enga­ge­ment schafft eine Win-Win-Situa­ti­on: Jun­ge Men­schen pro­fi­tie­ren von der sinn­stif­ten­den Tätig­keit und den sozia­len Erfah­run­gen, wäh­rend älte­re Men­schen und Men­schen mit Behin­de­rung ihre digi­ta­le Kom­pe­tenz stär­ken und sich siche­rer in der digi­ta­len Welt bewe­gen können.”

Um Men­schen mit Behin­de­rung kom­pe­tent und ein­fühl­sam zu beglei­ten, erhal­ten die Frei­wil­li­gen eine geziel­te Aus­bil­dung mit maß­ge­schnei­der­ten Inhal­ten. The­men wie der Umgang mit Behin­de­run­gen, die Beson­der­hei­ten der kogni­ti­ven Akti­vie­rung und die tech­ni­sche Hand­ha­bung der VR-Aus­rüs­tung ste­hen im Mit­tel­punkt der Aus­bil­dung. “Dadurch wird gewähr­leis­tet, dass die Frei­wil­li­gen in der Lage sind, den Betrof­fe­nen eine wert­vol­le Unter­stüt­zung zu bie­ten und gleich­zei­tig ihre sozia­len Fähig­kei­ten zu stär­ken”, so Pongratz.

Schon bis­her tra­gen Frei­wil­li­ge bei Fokus Mensch dazu bei, dass Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten ermög­licht wer­den, die den Betrof­fe­nen Freu­de berei­ten. “Vie­le Men­schen mit Behin­de­rung ver­ein­sa­men im Alter und haben kaum mehr Kon­tak­te zu Ange­hö­ri­gen oder in die sozia­le Umwelt”, sagt Micha­el Leit­ner, Geschäfts­füh­rer von Fokus Mensch. Feh­len­de Mobi­li­tät und Unter­stüt­zun­gen, man­geln­de Bar­rie­re­frei­heit sowie finan­zi­el­le Eng­päs­se, die durch die Anschaf­fung von Behin­der­ten­hilfs­mit­teln ent­ste­hen, machen es ihnen oft unmög­lich, Rei­sen oder Aus­flü­ge zu unter­neh­men. “Durch die Mög­lich­keit, mit (jun­gen) Frei­wil­li­gen vir­tu­ell zu rei­sen, erge­ben sich für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung viel­fäl­ti­ge Mög­lich­kei­ten.” Das Pro­jekt ist auch eine Reak­ti­on auf den Rück­gang der lang­fris­ti­gen Bin­dung von Frei­wil­li­gen, was dazu führt, dass eini­ge Ange­bo­te redu­ziert oder sogar ein­ge­stellt wer­den müssen.

Neue und vertraute Orte besuchen

Wäh­rend die VR-Tech­no­lo­gie von Vita­Blick bereits in sta­tio­nä­ren Alten- und Pfle­ge­hei­men genutzt wird, kommt sie im Rah­men des neu­en Pro­jekts erst­mals im Behin­der­ten­be­reich zum Ein­satz und eröff­net neue Mög­lich­kei­ten, die­se Men­schen gezielt zu unter­stüt­zen. “Schon bei mei­nem bett­lä­ge­ri­gen Opa habe ich gese­hen, wie sich sozia­le Iso­la­ti­on und Ver­ein­sa­mung auf den Men­schen aus­wir­ken”, sagt Ama­de­us Lin­zer, Geschäfts­füh­rer und Grün­der von Vita­Blick. “Das immersi­ve Erleb­nis einer vir­tu­el­len Rei­se macht ein­fach Spaß! Men­schen sind oft moti­vier­ter für Akti­vi­tä­ten, wenn sie in eine fes­seln­de vir­tu­el­le Welt ein­tau­chen kön­nen, anstatt gewohn­te Auf­ga­ben ana­log zu erledigen.”

Die Nutzer:innen kön­nen mit­hil­fe der VR-Tech­no­lo­gie zum Bei­spiel ver­trau­te Orte aus ihrer Ver­gan­gen­heit besu­chen. Ob es ein Spa­zier­gang durch den Wie­ner Pra­ter, eine Wan­de­rung auf den Gip­fel des Schnee­ber­ges oder ein Besuch am Ufer des Wolf­gang­sees ist – all die­se Erleb­nis­se kön­nen wie­der zugäng­lich gemacht wer­den. Sol­che Rei­sen wecken Erin­ne­run­gen, die oft seit Jah­ren auf­grund von Beein­träch­ti­gun­gen uner­reich­bar waren, und sti­mu­lie­ren die Kom­mu­ni­ka­ti­on über “die gute alte Zeit”. Dies führt nicht nur zu einem Lächeln auf den Gesich­tern der Betrof­fe­nen, son­dern unter­stützt sie auch beim Lebens­rück­blick und bringt Men­schen mit­ein­an­der ins Gespräch. Dar­über hin­aus kön­nen VR-Inhal­te ent­wi­ckelt wer­den, um das Gedächt­nis und die Kon­zen­tra­ti­on zu för­dern, indem sie die Benutzer:innen her­aus­for­dern, Infor­ma­tio­nen in einer vir­tu­el­len Umge­bung zu behal­ten und abzurufen.

Reisestart ab April 2025

Das Pilot­pro­jekt ist im Sep­tem­ber 2024 in die Vor­be­rei­tungs­pha­se gestar­tet und fin­det vor­erst in vier Regio­nen in Ober­ös­ter­reich in Ein­rich­tun­gen und Wohn­grup­pen von Fokus Mensch und der Lebens­hil­fe oder direkt in den eige­nen vier Wän­den der Teil­neh­men­den statt: Neben dem Zen­tral­raum Linz sind dies im Salz­kam­mer­gut das Feicht­l­gut in Ohls­dorf und die Lebens­hil­fe Bad Ischl, im Haus­ruck­vier­tel Assis­ta, die Lebens­hil­fe Haag am Haus­ruck und Fokus Mensch Schlüßl­berg und als zusätz­li­cher regio­na­ler Schwer­punkt bei Fokus Mensch in Freistadt.

Seit Jän­ner 2025 kön­nen sich Frei­wil­li­ge für die Teil­nah­me am Pro­jekt anmel­den und ab April auf vir­tu­el­le Rei­se mit Men­schen mit Behin­de­rung gehen. Das Pro­jekt läuft vor­erst bis Novem­ber 2025 und wird dann eva­lu­iert, um das gewon­ne­ne Wis­sen für ande­re Ein­satz­ge­bie­te fest­zu­hal­ten. Das Zen­trum für Zivil­ge­sell­schaft füruns plant, nach der Pilot­pha­se das VR-Equip­ment auch an ande­re Orga­ni­sa­tio­nen zu verleihen.

Über uns

Verein füruns – Zentrum für Zivilgesellschaft

Das Zen­trum für Zivil­ge­sell­schaft ist eine öster­reich­wei­te Platt­form für zivil­ge­sell­schaft­li­ches Enga­ge­ment und unter­stützt all jene, die mit ihren Ideen, Initia­ti­ven und Pro­jek­ten dazu bei­tra­gen, dass unser (Zusammen-)Leben bes­ser wird. Durch inno­va­ti­ve Lösungs­an­sät­ze und Pro­jek­te ent­ste­hen neue Par­ti­zi­pa­ti­ons- und Ver­net­zungs­mög­lich­kei­ten und tra­gen somit zur Nach­hal­tig­keit von zivil­ge­sell­schaft­li­chem Enga­ge­ment bei. Der Ver­ein wird unter­stützt durch das Sozi­al­res­sort des Lan­des Ober­ös­ter­reich, die Inte­gra­ti­ons­stel­le des Lan­des Ober­ös­ter­reich, das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Arbeit, Sozia­les, Gesund­heit, Pfle­ge und Kon­su­men­ten­schutz und die Öster­rei­chi­sche Gesell­schaft für poli­ti­sche Bildung.

www.fuer-uns.at