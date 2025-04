Die stark fre­quen­tier­te B144 Gmun­de­ner Stra­ße im Salz­kam­mer­gut wird saniert. Am Mon­tag kommt es dabei zu einer ganz­tä­gi­gen Total­sper­re – Umlei­tun­gen sind eingerichtet.

Erhalt einer wichtigen Verkehrsader

Die B144 Gmun­de­ner Stra­ße ver­bin­det die A1 West­au­to­bahn mit dem inne­ren Salz­kam­mer­gut und ist damit eine zen­tra­le Lebens­ader für Pend­ler und die regio­na­le Wirt­schaft. Täg­lich nut­zen rund 15.000 Fahr­zeu­ge die­sen Stra­ßen­ab­schnitt, wodurch die Asphalt­schich­ten erheb­lich bean­sprucht wer­den. Eine umfas­sen­de Sanie­rung ist daher not­wen­dig geworden.

Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Sanie­rungs­ar­bei­ten began­nen am Diens­tag, 22. April, und dau­ern bis Don­ners­tag, 24. April 2025. In die­sem Zeit­raum bleibt der Ver­kehr in bei­den Rich­tun­gen auf­recht­erhal­ten, Ein­schrän­kun­gen sind jedoch möglich.

Totalsperre am 28. April – Umleitungen eingerichtet

Am Mon­tag, 28. April 2025, wird die B144 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr voll­stän­dig gesperrt. Auto­fah­rer wer­den drin­gend gebe­ten, den betrof­fe­nen Bereich zu mei­den und die ein­ge­rich­te­ten Umlei­tun­gen zu nut­zen. Die Aus­weich­rou­ten füh­ren über die L1303 Ohls­dor­fer Stra­ße im Gemein­de­ge­biet Ohls­dorf sowie über die L1308 Kra­nich­ste­ger Stra­ße und L1306 Vorch­dor­fer Stra­ße durch das Gemein­de­ge­biet Gschwandt.

→ Umlei­tung über L1303 Ohls­dor­fer Stra­ße über das Gemein­de­ge­biet von Ohlsdorf

→ Umlei­tung über L1308 Kra­nich­ste­ger Stra­ße wei­ter zur L1306 Vorch­dor­fer Stra­ße über das Gemein­de­ge­biet von Gschwandt