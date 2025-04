Die amtie­ren­de Euro­pa­meis­te­rin im Küs­ten­ru­dern Tabea Minich­mayr erwisch­te einen per­fek­ten Start in die Sai­son. Bei der ers­ten Etap­pe der Inter­na­tio­nal Filip­pi Beach Sprint Regat­ta in Paler­mo, Ita­li­en am 29./30 März 2025 sicher­te sich die Ober­ös­ter­rei­che­rin einen sou­ve­rä­nen Sieg im Frau­en Einer.

Die Wet­ter­be­din­gun­gen waren sehr viel küh­ler als erwar­tet, wur­de die ers­te Regat­ta doch extra in der süd­lichs­ten Regi­on Ita­li­ens gefah­ren. „Es war nicht viel wär­mer als daheim. Regen und Wind haben unse­re Lust am Rudern im Meer aber kei­nes­wegs getrübt.“

Wei­ter geht es für Minich­mayr bereits nächs­tes Wochen­en­de mit einer Regat­ta in Lima­ssol, Zypern.