Am 26. und 27. April 2025 ver­wan­del­te sich das Olym­pia­zen­trum Ober­ös­ter­reich in Linz (Gugl) beim Schwimm-Mee­ting des 1. LSK heindl in eine pul­sie­ren­de Büh­ne des Schwimm­sports. Knapp 2.130 Starts über alle Distan­zen von 50 m bis 400 m, span­nen­de Staf­fel­be­wer­be und Teil­neh­mer aller Alters­klas­sen präg­ten das inter­na­tio­na­le Wett­kampf­wo­chen­en­de. 22 Ver­ei­ne aus Öster­reich, Slo­we­ni­en, Deutsch­land und Tsche­chi­en sorg­ten für ein hoch­klas­si­ges Teilnehmerfeld.

Der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck ließ dabei kei­nen Zwei­fel an sei­ner Stär­ke: Mit 34x Gold, 29x Sil­ber und 34x Bron­ze – ins­ge­samt 97 Medail­len – sicher­ten sich die Vöck­la­bru­cker unan­ge­foch­ten den ers­ten Platz im Medail­len­spie­gel, klar vor dem Pla­vecký Klub Znoj­mo (CZE) und dem ASV Linz. 26 SVV-Talen­te konn­ten bei die­sem Gro­ße­vent Medail­len gewinnen.

Die Wer­tung erfolg­te stre­cken- und jahr­gangs­wei­se, bei den älte­ren Jahr­gän­gen ab 2010 in zusam­men­ge­fass­ten Klas­sen­wer­tun­gen (je zwei Jahr­gän­ge). Zusätz­lich gab es eine Mehr­la­gen­wer­tung im Rah­men der Vor­run­de für die Ö Schü­ler­meis­ter­schaf­ten, für die jedoch kei­ne Medail­len ver­ge­ben wurden.

Der größ­te Teil der Medail­len­flut, kon­kret 40 der 97 Medail­len, ging auf das Kon­to der jüngs­ten SVV-Talen­te der Jahr­gän­ge 2015 und 2016. Gleich 8x schaff­te es die erst 9‑jährige Mag­da­le­na Kainz auf das Podest, indem sie über die ver­schie­dens­ten Stre­cken 5x Gold, 2x Sil­ber und 1x Bron­ze erkämpf­te. Bei den Bur­schen war Nazar Muli­arch­uk (Jg. 2015) mit 4x Gold über Frei­stil- und Rücken­di­stan­zen, sowie zusätz­lich 3x Sil­ber und 1x Bron­ze eben­so erfolg­reich unter­wegs. In der Mehr­la­gen­wer­tung lan­de­te er auf dem 2. Platz. Die gleich­alt­ri­ge Pia Maria Has­fort­er flog wahr­lich übers Was­ser und hol­te 3 Sie­ge, sowie je 1x Platz 2 und 3. Im glei­chen Jahr­gang gin­gen wei­te­re zwei Sie­ge nach Vöck­la­bruck an Vale­rie Bam­mer, die ihre Medail­len­samm­lung mit 1x Sil­ber und 2x Bron­ze ver­voll­stän­dig­te. Die bei­den 9 Jah­re alten Bal­int Bako und Kerim Dau­to­vic erschwam­men je 1x Gold über 200 m Brust bzw. 100 m Rücken. Bal­int durf­te sich zusätz­lich über je 2x Sil­ber und Bron­ze freu­en, und Kerim über 1x Sil­ber und 3x Bron­ze. Wei­te­re Medail­len im Jg. 2015 schnapp­ten sich Romy May­er und Mira Schül­ler-Reichl mit je 1x Sil­ber bzw. Bron­ze, sowie im Jg. 2016 Moritz Edtho­fer mit 2x Bronze.

Bei den 11-jäh­ri­gen ver­tra­ten Vera Reinth­al­ler (je 1x Sil­ber und Bron­ze) und Pau­la Klein (1x Bron­ze) den SV Vöck­la­bruck mit Top-Plat­zie­run­gen. Niklas Bux­baum schaff­te mit kon­stant star­ken Leis­tun­gen Rang 3 in der Mehr­la­gen­wer­tung des Jg. 2014.

15 Medail­len erkämpf­ten die 12-jäh­ri­gen Vöck­la­bru­cker. Han­nah Motz sieg­te 3x über Brust- und Lagen­di­stan­zen, und sicher­te sich in der Mehr­la­gen­wer­tung den 2. Platz. Zwei Gol­de­ne hol­te sich Karo­li­ne Drack über 100 m bzw. 200 m Schmet­ter­ling, und mit je 1x Sil­ber und Bron­ze mach­te sie das Medail­len­quar­tett voll. Eben­so über die Schmet­ter­lings­stre­cken, aller­dings 50 m und 100 m, blieb Mihail Cris­tea sieg­reich. Mit zwei­mal Bron­ze konn­te auch er ein Quar­tett an Medail­len mit nach Hau­se neh­men. In der Gesamt­wer­tung bedeu­te­te die­se Leis­tung den star­ken 2. Rang. Mag­da­le­na Burg­stal­ler über­zeug­te mit schnel­len Zei­ten, sowie 1x Sil­ber und 3x Bronze.

Bei den 14-jäh­ri­gen (Jg. 2011) ließ sich Dani­el Leit­ner 4x Gold, sowie 2x Sil­ber über Frei­stil- und Rücken­di­stan­zen nicht neh­men. Auch Arthur May­er war mit 2x Rang 2 und 3x Rang 3 sehr erfolg­reich unter­wegs. Mit 1x Bron­ze über 100 m Schmet­ter­ling kom­plet­tier­te Ali­na Cris­tea die Samm­lung in die­sem Jahrgang.

6 Vöck­la­bru­cker konn­ten in der Klas­se der 15-/16-jäh­ri­gen Edel­me­tall errin­gen. Gegen älte­re Kon­kur­ren­ten behaup­te­te sich die 15-jäh­ri­ge Maria Maak mit 3 Sie­gen und 3 Sil­ber­me­dail­len in Frei­stil- und Schmet­ter­lings­be­wer­ben. Eben­so im jün­ge­ren Jahr­gang, aber über Brust­di­stan­zen schnapp­te sich Jana Sun 2x Bron­ze. Ihre Viel­sei­tig­keit zeig­te die 16-jäh­ri­ge Azra Dau­to­vic mit 3x Gold, und je 1x Sil­ber und Bron­ze. Im aller­letz­ten Bewerb, den 200 m Rücken, schwamm Maxi­mi­li­an Josef Pickl zu Gold, nach­dem er davor 2x Sil­ber an Land zie­hen konn­te. Fin­ja Zim­mer­mann und Timea Leit­ner durf­ten sich über 2x bzw. 1x Bron­ze freuen.

In der Klas­se der 17-/18-jäh­ri­gen hiel­ten zwei 17-jäh­ri­ge SVV-Schwim­mer die SVV-Fah­nen hoch. Tobi­as Haberl ver­sil­ber­te sich 3x in Frei­stil­be­wer­ben und errang zusätz­lich eine Bron­ze­me­dail­le. Je 1x Sil­ber und Bron­ze ging an Pia Part.

In den Staf­fel­be­wer­ben konn­ten sich die Vöck­la­bru­cker Schwim­mer über 2 Medail­len freu­en. Das Bur­schen-Quar­tett (Nazar Muli­arch­uk, Kerim Dau­to­vic, Niklas Bux­baum, Mihail Cris­tea) errang Sil­ber über 4 x 100 m Frei­stil, wäh­rend die Mäd­chen-Staf­fel (Vera Reinth­al­ler, Han­nah Motz, Karo­li­ne Drack, Pia Maria Has­fort­er) im Bewerb 4 x 100 m Lagen zu Bron­ze schwammen.

Nach den Oster-Trai­nings­la­gern ver­lief die­ser ers­te Form­test mehr als erfreu­lich für die Vöck­la­bru­cker Ath­le­ten. Als nächs­ten Bewerb ste­hen die OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten über die Lan­gen Stre­cken Anfang Mai auf der Gugl am Programm.