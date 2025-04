„Ide­al ist die rich­ti­ge Mischung aus Salz, Regio­na­li­tät und Viel­falt“, so begrüß­te Andre­as Mur­ray, Geschäfts­füh­rer der Tou­ris­mus­re­gi­on Traun­see-Alm­tal, die zahl­reich erschie­nen Gäs­te beim Auf­tak­te­vent zum Genuss­mo­nat vom 1.4. bis zum 1.5.2025. Und in der Aula der Tou­ris­mus­schu­len hat­te sich das „Who is Who“ des Salz­kam­mer­gut­tou­ris­mus ein­ge­fun­den, eben­so Spit­zen­ver­tre­ter der WKOÖ und der Lan­des­tou­ris­mus­or­ga­ni­sa­ti­on, Ver­tre­te­rin­nen der Bil­dungs­di­rek­ti­on OÖ, drei Bürgermeister*innen und zahl­rei­che Pro­du­zen­ten und Anbie­ter regio­na­ler kuli­na­ri­scher Besonderheiten.

Nach den Begrü­ßungs­wor­ten der bei­den Haus­her­ren Dir. Wolf­gang Fal­ken­stei­ner und Fach­vor­stand Gün­ter Gader­bau­er sowie dem Spar­ten­ge­schäfts­füh­rer Gas­tro­no­mie in der WKOÖ Ste­fan Pra­her führ­te Andre­as Mur­ray durch das Pro­gramm und lob­te die Tou­ris­mus­schu­len als ver­läss­li­chen Part­ner gegen den Man­gel an Fach­kräf­ten in der Gas­tro­no­mie. „Hier wer­den hoch­ta­len­tier­te Spit­zen­kräf­te geför­dert“ lob­te der Mode­ra­tor und beim Blick ins Publi­kum sah man zahl­rei­che Absolvent*innen, die heu­te Spit­zen­funk­tio­nen in Ober­ös­ter­reichs Tou­ris­mus aus­üben. Die Koope­ra­ti­on der Tou­ris­mus­schu­len mit dem Genuss­früh­ling ist auch für die nächs­ten Jah­re bereits fixiert.

Im April als „Genuss­mo­nat“ wer­den zahl­rei­che regio­na­le Ver­an­stal­tun­gen in allen Teil­re­gio­nen des Salz­kam­mer­gu­tes über die Büh­ne gehen, unter ande­rem die mund­ART Roas am Wolf­gang­see, das Felix Wirt­haus­fes­ti­val Traun­see-Alm­tal, Grill­se­mi­na­re im Dach­stein-Salz­kam­mer­gut, fri­sche Ste­ckerl­fi­sche am Isch­ler Wochen­markt oder kuli­na­ri­sche Wan­der­erleb­nis­se am Attersee.

Bei den zahl­rei­chen Markt­stän­den in der Aula fand man die White Pan­ther Gar­ne­len aus der Stei­er­mark, Edel­brän­de aus Bad Ischl, Schaf­milch­pro­duk­te vom Wolf­gang­see, Fin­ger­food vom Wild und vom Duroc­schwein oder das Natur­salz der Sali­nen Austria.

Beim Schlen­dern durch die 4 Lehr­kü­chen der Schu­le konn­te man, qua­si frisch aus der Pfan­ne oder dem Back­rohr, von den Schüler*innen zube­rei­te­te Gar­ne­len auf Bis­que mit Roll­gers­te, Trüf­fel­po­len­ta mit Gor­gon­zo­la und Spi­nat, Rind­fleisch­sul­ze, Ste­ckerl­fi­sche, Geflü­gel­rou­la­de auf Erd­äp­fel­flan, Gar­ne­len­kro­ket­ten, Räu­cher­fisch­knö­del, Kalbs­but­ter­schnit­zel oder als beson­de­ren Lecker­bis­sen Salz­bur­ger Nockerl aus dem Sta­nit­zel ver­kos­ten und genießen.

Unse­re Regi­on bie­tet sprich­wört­lich das „Salz in der Sup­pe“, der Genuss­früh­ling im Salz­kam­mer­gut ist eröffnet.