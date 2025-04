„Ich wür­de die­sel­be Aus­bil­dung wie­der machen und den­sel­ben beruf­li­chen Weg ein­schla­gen“, ist Franz Hin­ter­hol­zer nach fast 40 Jah­ren immer noch mehr als glück­lich mit sei­nem Job als Wund­ma­na­ger am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Vöck­la­bruck. Der Gam­per­ner hat mit sei­nem umfas­sen­den Wis­sen und Kön­nen schon vie­le Pati­en­tIn­nen geheilt – und dadurch die Lebens­qua­li­tät und vor allem ein selb­stän­di­ges Leben erhalten.

Seit 38 Jah­ren ist DGKP Franz Hin­ter­hol­zer, MBA im SK Vöck­la­bruck (vor­mals Lan­des­kran­ken­haus Vöck­la­bruck) tätig. Bis jetzt war er das als „One-Man-Show“ – und darf sich seit kur­zem über sei­ne neue Kol­le­gin DGKP Chris­ti­na Kalch­mayr freu­en, die ihn Teil­zeit unter­stützt. „Ich möch­te mein Wis­sen vor mei­ner Pen­sio­nie­rung unbe­dingt wei­ter­ge­ben!“, ist Hin­ter­hol­zer froh über die zusätz­li­che Hil­fe. Nach sei­ner Diplo­mie­rung hat der 60-Jäh­ri­ge im Jahr 1987 als Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger auf der Chir­ur­gie des frü­he­ren LKH Vöck­la­bruck begonnen.

„In den 80er Jah­ren waren wir von moder­nen Ver­bän­den noch weit ent­fernt. Erst in den 1990er-Jah­ren kamen ers­te brauch­ba­re Mate­ria­li­en aus Eng­land zu uns, die als Wund­fül­ler taug­lich waren“, erin­nert sich Hin­ter­hol­zer zurück. Die Ver­sor­gung von Wun­den übte schon immer star­ke Fas­zi­na­ti­on auf ihn aus: „Ich war erstaunt, was alles mög­lich war! Auch bei schein­bar aus­sichts­lo­sen Wun­den! Oft haben Ärz­te schon die Ampu­ta­ti­on als letzt­mög­li­chen Aus­weg gese­hen und ich konn­te die Bei­ne oder Zehen am Ende doch noch retten.“

Dia­be­ti­sche Füße, offe­ne Abdo­men oder ande­re Wun­den, die oft über Wochen oder Mona­te nicht abhei­len, gehö­ren zu Hin­ter­holz­ers täg­li­chen Her­aus­for­de­run­gen: „Es gibt eigent­lich kei­ne Wun­den, die mich noch aus der Fas­sung brin­gen. Ich habe schon alles gese­hen.“ Immer wie­der wird er auch von den Chir­ur­gen direkt in den OP geru­fen, um sie bera­ten zu kön­nen. Seit 2004 ist er nicht mehr nur spo­ra­disch oder ein paar Stun­den pro Woche als Wund­ma­na­ger im Ein­satz, son­dern Voll­zeit. Alle zwei Jah­re lässt sich Hin­ter­hol­zer außer­dem vom TÜV zertifizieren.

Dag­mar L. aus Eben­see ist dem Wund­ma­na­ger sehr dank­bar: „Franz Hin­ter­hol­zer war sicher maß­geb­lich dar­an betei­ligt, dass mein durch eine Stoff­wech­sel­er­kran­kung in Mit­lei­den­schaft gezo­ge­ner Vor­fuß vor über zwei Jah­ren geret­tet wer­den konn­te. Durch die per­fek­te und immer wie­der neu der Wun­de ange­pass­te Ver­sor­gung konn­te der Fuß erhal­ten blei­ben. Es hat mei­ne Lebens­qua­li­tät enorm geho­ben und auf lan­ge Sicht sicher weni­ger Kos­ten ver­ur­sacht, als eine Ampu­ta­ti­on mit anschlie­ßend lang­wie­ri­ger Therapie.“

Viele Faktoren beeinflussen die Heilung

Zwi­schen 20 und 25 Pati­en­tIn­nen behan­delt Franz Hin­ter­hol­zer im Schnitt pro Tag, das sind mehr als 100 Pati­en­tIn­nen pro Woche. Man­che von ihnen kom­men über Mona­te zu ihm, man­che beglei­tet er über Jah­re, bis eine Wund­hei­lung abge­schlos­sen ist. „Vie­le bestehen auch dar­auf, dass sie nach Abschluss mei­ner Behand­lungs­tä­tig­keit immer wie­der zur Ver­laufs­kon­trol­le kom­men. Ich ken­ne vie­le mei­ner Pati­en­tIn­nen schon sehr gut, weil ich sie oft über eine lan­ge Zeit beglei­te“, so Hinterholzer.

Bei der rich­ti­gen Wund­ver­sor­gung spielt dabei nicht nur das theo­re­tisch erlern­te Wis­sen eine Rol­le, son­dern auch die jah­re­lan­ge Erfah­rung. Zudem müs­sen vom Wund­ma­na­ger zusätz­li­che Aspek­te wie die Ernäh­rung, Lebens­ge­wohn­hei­ten (RaucherIn/NichtraucherIn) oder auch mög­li­che Stoff­wech­sel­er­kran­kun­gen berück­sich­tigt wer­den, um die Hei­lungs­vor­aus­set­zun­gen zu opti­mie­ren. Wich­tig ist Hin­ter­hol­zer, in der Spra­che der Pati­en­tIn­nen zu kom­mu­ni­zie­ren: „Latei­ni­sche Fach­aus­drü­cke wer­den von vie­len ein­fach nicht verstanden.“

Hausinterne Zuweisung als Basis für Tätigkeit

Wund­ma­na­ger Franz Hin­ter­hol­zer behan­delt grund­sätz­lich sowohl sta­tio­nä­re als auch ambu­lan­te Pati­en­tIn­nen, ambu­lan­te jedoch erst, sobald alle sta­tio­nä­ren ver­sorgt sind. Wenn jemand nach einem Kran­ken­haus­auf­ent­halt heim­geht, muss er oder sie auch zuhau­se ent­spre­chend rich­tig und hygie­nisch wei­ter­ver­sorgt wer­den. Jene Per­so­nen, die die exter­ne Wund­ver­sor­gung über­neh­men, etwa Haus­kran­ken­pfle­ge­diens­te oder auch Ange­hö­ri­ge, erhal­ten von Hin­ter­hol­zer genaue Anwei­sun­gen, was zu tun ist, um die bes­ten Vor­aus­set­zun­gen für die Hei­lung von Wun­den zu schaf­fen. Auch das haus­ei­ge­ne Per­so­nal wir drei­mal im Jahr von Hin­ter­hol­zer geschult.

Tätig wird der Wund­ma­na­ger nur, wenn es eine haus­in­ter­ne ärzt­li­che Zuwei­sung gibt: Die ärzt­li­che Dia­gno­se samt Ursa­chen­fest­stel­lung sind Vor­aus­set­zung dafür, dass Hin­ter­hol­zer arbei­ten kann. Übri­gens kommt für ihn die Anwen­dung von Haus­mit­teln nie­mals in Fra­ge, nicht ein­mal für klei­ne­re Wun­den – und er emp­fiehlt sie auch nicht: Für Haus­mit­tel feh­le schlicht die wis­sen­schaft­li­che Grund­la­ge, was auch recht­lich gese­hen bedenk­lich sei.