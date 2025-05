In Sankt Geor­gen im Atter­gau kam es am Frei­tag­abend zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Moped. Ein Jugend­li­cher wur­de dabei ver­letzt und ins Kran­ken­haus gebracht.

Kollision im Kreuzungsbereich

Am Frei­tag, dem 2. Mai 2025, fuhr ein 83-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck gegen 20:30 Uhr mit sei­nem Pkw auf der L541 vom Kreis­ver­kehr Kogl in Rich­tung Orts­zen­trum von St. Geor­gen im Atter­gau. Zeit­gleich lenk­te ein 15-Jäh­ri­ger aus dem sel­ben Bezirk sein Moped vom Güter­weg Wein­berg in Rich­tung Kreu­zungs­be­reich mit der L541.

Im Kreu­zungs­be­reich kam es zur seit­li­chen Kol­li­si­on, wobei der Moped­len­ker offen­bar den Pkw über­se­hen hat­te. Der Jugend­li­che wur­de in den angren­zen­den Stra­ßen­gra­ben geschleudert.

Der 15-Jäh­ri­ge erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Nach der Erst­ver­sor­gung durch die Ein­satz­kräf­te wur­de er ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht. Der Auto­fah­rer blieb unverletzt.

Quel­le: LPD OÖ