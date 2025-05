Am Frei­tag, dem 23. Mai 2025, wur­de in der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le Linz sowie auf der Donau der 51. Lan­des-Was­ser­wehr­leis­tungs­be­werb um das Was­ser­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold aus­ge­tra­gen. Die­se Ein­zel­prü­fung stellt die höchs­te Leis­tungs­stu­fe im Bereich der Was­ser­wehr dar und ver­langt von den Teil­neh­mern neben umfas­sen­dem Fach­wis­sen auch höchs­te prak­ti­sche Fer­tig­kei­ten im Umgang mit der Zil­le. In der Wer­tungs­klas­se 2 trat Chris­ti­an Nöham­mer von der Feu­er­wehr Wind­ern an und stell­te sich erfolg­reich den viel­fäl­ti­gen Herausforderungen.

Der Bezirk Vöck­la­bruck war nicht nur durch die­sen enga­gier­ten Teil­neh­mer ver­tre­ten, son­dern stell­te zudem zwei Bewer­ter, die den rei­bungs­lo­sen Ablauf der Ver­an­stal­tung mit sicher­stell­ten. Eine Stre­cke auf der Donau mit der Zil­le absol­vie­ren, die durch meh­re­re prak­ti­schen Auf­ga­ben ergänzt wur­de. Die­se Prü­fung erfor­dert nicht nur kör­per­li­che Aus­dau­er und tech­ni­sche Geschick­lich­keit, son­dern auch Kon­zen­tra­ti­on, Team­fä­hig­keit und umfang­rei­ches Wis­sen über das Feu­er­wehr­we­sen auf dem Was­ser. Wir gra­tu­lie­ren Chris­ti­an Nöham­mer herz­lich zu sei­ner groß­ar­ti­gen Leis­tung und bedan­ken uns bei unse­ren Bewer­tern für ihren wert­vol­len Einsatz.