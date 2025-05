Am Frei­tag, dem 23. Mai 2025, fand die 69. Lan­des-Feu­er­wehr­leis­tungs­prü­fung in Gold – auch bekannt als die “Feu­er­wehr-Matu­ra” – in den Lehr­sä­len der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le sowie am Gelän­de des OÖ. Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des in Linz statt. Die­se anspruchs­vol­le Ein­zel­prü­fung ver­langt den Teil­neh­mern ein hohes Maß an Fach­wis­sen, Ent­schei­dungs­stär­ke und Dis­zi­plin ab. Ins­ge­samt muss­ten sie­ben Sta­tio­nen erfolg­reich bewäl­tigt wer­den: Aus­bil­dung in der Feu­er­wehr, Berech­nen-Ermit­teln-Ent­schei­den, Brand­schutz­plan, For­mu­lie­ren und Geben von Befeh­len, Fra­gen aus dem Feu­er­wehr­we­sen, eine tak­ti­sche Auf­ga­be sowie For­male­x­er­zie­ren. Aus dem Bezirk Vöck­la­bruck stell­ten sich 14 Kame­ra­den und eine Kame­ra­din die­ser Her­aus­for­de­rung. Sie wur­den in den ver­gan­ge­nen Mona­ten inten­siv vom Bezirks­ver­ant­wort­li­chen für das FLA-Gold, Wer­ner Kron­lach­ner, und sei­nem Aus­bil­der­team vor­be­rei­tet. Acht Bewer­ter beglei­te­ten die Prü­fung und sorg­ten für eine fai­re und kor­rek­te Bewer­tung. Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant OBR Wolf­gang Huf­nagl zeig­te sich äußerst stolz über die her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen: „Es freut mich beson­ders, dass nahe­zu allen Teil­neh­mern das Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold über­reicht wer­den konn­te. Mein Dank gilt allen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für ihren gro­ßen Ein­satz sowie den Aus­bild­nern für ihre wert­vol­le Arbeit.“ Die erfolg­rei­chen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer haben mit ihrem Enga­ge­ment und ihrer Leis­tungs­be­reit­schaft ein star­kes Zei­chen für die Qua­li­tät und Ein­satz­freu­de der Feu­er­weh­ren im Bezirk Vöck­la­bruck gesetzt.