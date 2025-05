Gegen 2:45 Uhr spreng­ten vier mas­kier­te Täter einen Ban­ko­ma­ten in einer Bank­fi­lia­le in der Nähe des Salz­kam­mer­gut Ein­kaufs­parks (SEP). Ihr Flucht­au­to wur­de durch die Deto­na­ti­on so stark beschä­digt, dass sie ohne Beu­te zu Fuß wei­ter­flie­hen mussten.

Eini­ge Hun­dert Meter ent­fernt fand zur sel­ben Zeit eine Fei­er statt. Dort ver­such­ten sie zunächst, ein Fahr­zeug von drei jun­gen Frau­en zu rau­ben – ohne Erfolg. Schließ­lich konn­ten sie einem jun­gen Mann die Auto­schlüs­sel ent­rei­ßen und flüch­te­ten in einem grau­en VW Tigu­an mit ursprüng­lich Gmund­ner Kennzeichen.

Aktu­el­len Erkennt­nis­sen zufol­ge dürf­te das Fahr­zeug inzwi­schen mit gel­ben Kenn­zei­chen aus den Nie­der­lan­den unter­wegs sein. Das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Spreng­stoff­kun­di­ge Orga­ne, das Ein­satz­kom­man­do Cobra und zahl­rei­che Poli­zei­kräf­te sind an der groß ange­leg­ten Fahn­dung beteiligt.

Hin­wei­se drin­gend erbe­ten — SEP bleibt geöffnet

Die Spu­ren­si­che­rung am Tat­ort ist im Gan­ge. Wer Hin­wei­se zum Ver­bleib der Täter oder des Flucht­fahr­zeugs geben kann, wird gebe­ten, umge­hend den Not­ruf zu wäh­len oder sich direkt beim Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich unter +43 (0) 59133 403388 zu melden.

Trotz des Vor­falls bleibt der Betrieb im SEP unein­ge­schränkt auf­recht. Alle Shops sind wie gewohnt geöff­net. Das Cen­ter Manage­ment weist dar­auf hin, dass es punk­tu­ell zu Absper­run­gen kom­men kann, und bit­tet um Ver­ständ­nis. Man hofft auf eine rasche Auf­klä­rung und bedankt sich bei allen Kun­din­nen und Kun­den für ihre Geduld.

Quel­le: LPD OÖ / Fotos: laumat.at