Das War­ten hat bald ein Ende! Am Sams­tag 24.5.2025 fin­det wie­der der weit über die Orts­gren­ze Gschwandt hin­aus bekann­te 47. RIE­SEN­FLOH­MARKT des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt statt. Wie gewohnt ist der Ver­an­stal­tungs­ort wie­der bei Mar­git und Her­bert Für­lin­ger in der Mül­ler­bach­stra­ße 22 Wald­bach in Baumgarten/Gschwandt. Park­plät­ze sind genü­gend vor­han­den und die Aus­wahl an Floh­markt­wa­ren enorm. Geöff­net wird der Floh­markt wie­der pünkt­lich um 7:00 Uhr früh bis 14:00 Uhr. Natür­lich gibt es auch wie­der ein gro­ßes Kuchen­buf­fet mit Kaf­fee­bar, hei­ße Würs­tel und küh­le Geträn­ke zu mode­ra­ten Prei­sen. Der Rein­erlös des Floh­mark­tes kommt wie­der der Betreu­ung unse­rer Mit­glie­dern des Ver­ei­nes zu Gute.

Floh­markt­s­pen­den und Waren jeder Art (aus­ge­nom­men sper­ri­ge Möbel, Matrat­zen, alte Com­pu­ter, Dru­cker und Fern­seh­ge­rä­te), natür­lich funk­ti­ons­tüch­tig und sau­ber wer­den auch ger­ne noch abge­holt. Rufen Sie bei Herrn Bert Bin­der unter 0664/73909898 oder bei Alfred Gey­er­ho­fer unter 0664/73207330 an und ver­ein­ba­ren Sie einen Abhol­ter­min. Also Ter­min vor­mer­ken, vor­bei kom­men, han­deln und kau­fen und genie­ßen. Das Orga­ni­sa­ti­ons­team freut sich heu­te schon auf zahl­rei­chen Besuch.