Wien/Bezirk Vöck­la­bruck — „Die Debat­te über das Bud­get 2025 und 2026 birgt so man­che Skur­ri­li­tät – und dazu trägt auch die SPÖ eini­ges bei. So behaup­tet die­se kon­se­quent, im Jahr 2017 ein aus­ge­gli­che­nes Bud­get hin­ter­las­sen zu haben. Es ist jedoch leicht nach­zu­le­sen, dass die­ses Bud­get ein Loch von sechs Mil­li­ar­den Euro hin­ter­las­sen hat, das erst unter Betei­li­gung der Frei­heit­li­chen aus­ge­gli­chen wur­de“, so heu­te der frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher und Vor­sit­zen­de des par­la­men­ta­ri­schen Gesund­heits­aus­schus­ses NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak in sei­nem Debattenbeitrag.

Dar­über hin­aus habe die Volks­par­tei in den letz­ten fünf Jah­ren ein 90 Mil­li­ar­den Euro schwe­res Defi­zit fabri­ziert, das nun in den nächs­ten Jah­ren noch mit 80 Mil­li­ar­den getoppt wer­de – und die NEOS tra­gen die­sen „Wahn­sinn“ auch noch mit, rief Kani­ak in Erinnerung.

„Das prä­sen­tier­te Gesund­heits­bud­get besteht nur aus vie­len Flos­keln und groß­ar­ti­gen Erklä­run­gen. Die Bud­get-Unter­grup­pe UG24 ‚Gesund­heit‘ hat ein Bud­get von 2,8 Mil­li­ar­den Euro zur Ver­fü­gung – vor Coro­na waren es nur eine Mil­li­ar­de – und zwei Jah­re nach der Kri­se wer­den noch immer 144 Mil­lio­nen Euro in die­sem Bereich zur Ver­fü­gung gestellt.“

Einen gro­ßen Bro­cken stel­le auch die eine Mil­li­ar­de Euro aus dem Bud­get für den Finanz­aus­gleich zwi­schen Bund und Län­dern sowie für die Sozi­al­ver­si­che­run­gen dar. „Damit wird aus Steu­er­geld das Gesund­heits­sys­tem sub­ven­tio­niert, weil die Sozi­al­ver­si­che­run­gen nicht aus­kom­men. Der Grund liegt dar­in, dass die Sozi­al­ver­si­che­rungs­re­form von 2018 nicht umge­setzt wur­de“, erklär­te der FPÖ-Gesundheitssprecher.

„Aber auch die aktu­el­len Plä­ne der Ver­lie­rer-Ampel ber­gen so man­ches Bon­mot. So wer­den 50 Mil­lio­nen Euro für die ambu­lan­te Ver­sor­gung ein­ge­plant, wobei aus dem Regel­bud­get dann auch gleich 17,5 Mil­lio­nen dort ein­ge­spart wer­den – das ist die nächs­te Luftblase.“

„Wäh­rend Dritt­staats­an­ge­hö­ri­ge, Asy­lan­ten und Migran­ten wei­ter voll mit Steu­er­geld ver­sorgt wer­den, wird bei der eige­nen Bevöl­ke­rung gespart und die­se mit Zugangs­bar­rie­ren, Leis­tungs­kür­zun­gen, Selbst­be­hal­ten und Gebüh­ren drang­sa­liert. Das ist weder sozi­al gerecht noch aus­ge­gli­chen. Ich kann nur sagen: ‚Zurück an den Start‘ – das hat sich näm­lich Öster­reichs Bevöl­ke­rung nicht ver­dient!“, beton­te Kaniak.