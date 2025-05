Altmünster/Varberg, Mai 2025 – Inter­na­tio­na­le Bil­dung auf Augen­hö­he: Bereits zum 22. Mal fand der erfolg­rei­che Schü­ler­aus­tausch zwi­schen der Berufs­schu­le Alt­müns­ter und der schwe­di­schen Part­ner­schu­le „Peder Skri­va­res Sko­la“ in Var­berg statt. Sech­zehn enga­gier­te Lehr­lin­ge aus Tou­ris­mus­be­ru­fen erleb­ten eine inten­si­ve Sprach- und Berufs­pra­xis­wo­che in Schwe­den – geprägt von inter­kul­tu­rel­lem Aus­tausch, fach­li­cher Wei­ter­bil­dung und per­sön­li­cher Entwicklung.

Ler­nen in einem neu­en System

Der Auf­ent­halt ermög­lich­te es den Schüler:innen, in den schwe­di­schen Schul­all­tag ein­zu­tau­chen und sowohl am Pra­xis- als auch am Theo­rie­un­ter­richt aktiv teil­zu­neh­men. Dabei wur­den nicht nur neue Unter­richts­me­tho­den ken­nen­ge­lernt, son­dern auch ein kri­ti­scher Blick auf das eige­ne Schul­sys­tem ermög­licht. Der direk­te Ver­gleich schärf­te das Bewusst­sein für kul­tu­rel­le und bil­dungs­po­li­ti­sche Unter­schie­de – und zeig­te ein­drucks­voll, wie berei­chernd euro­päi­sche Bil­dungs­ko­ope­ra­tio­nen sein können.

Beruf­li­che Ein­bli­cke und inter­na­tio­na­le Perspektiven

Abseits des Schul­all­tags erhiel­ten die Teilnehmer:innen durch Betriebs­be­su­che wert­vol­le Ein­bli­cke in das schwe­di­sche Arbeits­le­ben. In Gesprä­chen mit Fach­kräf­ten und durch eige­ne prak­ti­sche Erfah­run­gen konn­ten die Jugend­li­chen die Arbeits­kul­tur vor Ort ken­nen­ler­nen – eine wich­ti­ge Vor­be­rei­tung auf einen zuneh­mend inter­na­tio­na­len Arbeits­markt. Sprach­kennt­nis­se, Fle­xi­bi­li­tät und beruf­li­ches Selbst­ver­trau­en wur­den dabei glei­cher­ma­ßen gestärkt.

Kuli­na­ri­sches Aus­hän­ge­schild: Der Oberösterreich-Abend

Ein beson­de­rer Höhe­punkt der Woche war der tra­di­tio­nel­le „Ober­ös­ter­reich-Abend“ – ein fest­li­ches Fare­well Din­ner, bei dem die öster­rei­chi­schen Lehr­lin­ge ihre Gastgeber:innen mit regio­na­len Spe­zia­li­tä­ten und Wei­nen ver­wöhn­ten. Stolz prä­sen­tier­ten sie ihr Kön­nen und setz­ten Ober­ös­ter­reich als Tou­ris­mus­re­gi­on ein­drucks­voll in Sze­ne. Die Begeis­te­rung der Gäs­te war groß – ein gelun­ge­ner Abend, der für alle Betei­lig­ten unver­gess­lich blei­ben wird.

Aus­tausch auf Leitungsebene

Auch Direk­tor Armin Lenz beglei­te­te den Aus­tausch vor Ort, um sich ein per­sön­li­ches Bild von der Sprach­rei­se zu machen, mit Schüler:innen sowie Lehr­kräf­ten das Gespräch zu suchen und sich mit dem Direk­tor der Part­ner­schu­le, Johan Lyck­aro, über aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen im Berufs­schul­we­sen auszutauschen.

Ein gro­ßer Dank an die Organisatoren

Ein beson­de­rer Dank gilt den bei­den Begleit­lehr­kräf­ten Prof. San­dra Grün­eis-Was­ner, LL.B. und Prof. Hel­mut Schin­wald, BEd., die mit gro­ßem Enga­ge­ment, Weit­blick und orga­ni­sa­to­ri­schem Geschick den Aus­tausch ermög­lich­ten. Ihr uner­müd­li­cher Ein­satz sorg­te dafür, dass die Schüler:innen eine berei­chern­de Woche erle­ben durf­ten – vol­ler neu­er Ein­drü­cke, fach­li­cher Impul­se und per­sön­li­cher Entwicklung.

Fazit: Der Aus­tausch mit der „Peder Skri­va­res Sko­la“ in Var­berg ist ein leben­di­ges Bei­spiel dafür, wie euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit gelebt wer­den kann – mit Herz, Ver­stand und einem gemein­sa­men Ziel: jun­gen Men­schen Wege in eine erfolg­rei­che beruf­li­che Zukunft zu eröffnen.