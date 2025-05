In einem Senio­ren­heim in Vöck­la­bruck ist es Don­ners­tag­abend zu einem Brand in einem Bewoh­ner­zim­mer gekommen.

Ein Ein­satz zwei­er Feu­er­weh­ren, ein Groß­ein­satz der Ret­tungs­kräf­te samt zwei­er Not­ärz­te, einem Not­arzt­hub­schrau­ber und der Poli­zei läuft zur Stunde.

Aktu­ell ist von vier Ver­letz­ten die Rede. Der Zim­mer­brand ist mitt­ler­wei­le unter Kontrolle.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber

