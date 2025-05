VÖCK­LA­BRUCK: Kürz­lich wur­de eine Spen­de in der Höhe von 1.100 Euro von Kat­ja Eder, Mit­ar­bei­te­rin im Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum und Vor­stands­mit­glied des Sozi­al­zen­trums an ihre Vorstandskolleg:innen übergeben.

Die­se groß­zü­gi­ge Sum­me wur­de im Rah­men eines Come Tog­e­ther Fes­tes gesam­melt, das von OA Dr. David Baum­gart­ner, DGKP Milos Jako­vlje­vic, DGKP Nina Thell und DGKP Kat­ja Eder vom Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck orga­ni­siert wurde.

„Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle Kollegen:innen, die zu die­sem Erfolg bei­getra­gen haben. Eure Unter­stüt­zung hilft in allen Berei­chen des Sozi­al­zen­trums Pro­jek­te und Plä­ne ein Stück wei­ter zu rea­li­sie­ren“, so Kat­ja Eder.