Ein Moment für die Geschichts­bü­cher: Nie­mand kann sich erin­nern, wann der SK Neu­kir­chen zuletzt gegen den Lokal­ri­va­len Alt­müns­ter gewin­nen konn­te – umso grö­ßer ist die Freu­de über den hoch­ver­dien­ten 3:1‑Erfolg im Gemeindeduell.

Zu Beginn der Par­tie wur­de es still im Sta­di­on: Bei­de Mann­schaf­ten gedach­ten gemein­sam Robert „Fles“ Der­flin­ger, der viel zu früh aus dem Leben geris­sen wur­de. Der­flin­ger war eine ech­te Fuß­ball-Legen­de in der Regi­on – mit über 400 Spie­len und mehr als 300 Toren für den SK Neu­kir­chen. Zuletzt trug er das Tri­kot des FC Alt­müns­ter. Sein Andenken lebt in bei­den Ver­ei­nen weiter.

Sport­lich zeig­te der SKN eine über­ra­gen­de Leis­tung in einem umkämpf­ten, aber fair geführ­ten Spiel. Ner­mim Jahic brach­te Neu­kir­chen in der 15. Minu­te ver­dient in Füh­rung. Direkt nach sei­ner Ein­wechs­lung erziel­te Phil­ip Feicht­in­ger in der 48. Minu­te das 2:0. Die Ent­schei­dung fiel schließ­lich mit dem 3:0 in der 81. Minu­te. Alt­müns­ter konn­te in der 86. Minu­te ledig­lich noch den Ehren­tref­fer erzielen.

Mit die­sem his­to­ri­schen Sieg klet­tert Neu­kir­chen auf Tabellenplatz .

Nach dem Schluss­pfiff gab es kein Hal­ten mehr – Spie­ler, Betreu­er und Fans fei­er­ten aus­ge­las­sen eine ganz beson­de­re Teamleistung.