Auch in der nächs­ten Sai­son 2025/26 wird die Uni­on Ohls­dorf in der 1. Bun­des­li­ga im Bad­min­ton ver­tre­ten sein.

Mit einem kla­ren 6:2 Sieg gegen den WBH Wien im Auf­stiegs-Play-Off wur­de die­se tol­le sport­li­che Leis­tung erreicht. Dabei sah es zu Beginn die­ser Begeg­nung gar nicht nach einem kla­ren Sieg aus, denn nach den bei­den Her­ren­dop­peln lag man gleich mit 0:2 zurück. Doch ein­mal mehr waren es die Ohls­dor­fer Damen Nadi­ne Rei­ter und Jana Haas, die mit ihrem Sieg im Damen­dop­pel nach 0:1 Satz­rück­stand unser Team wie­der auf Kurs Rich­tung Erst­klas­sig­keit brachten.

Danach über­zeug­ten auch die Ohls­dor­fer Her­ren Micha­el Schaus­ber­ger, Luca Froschau­er und Lorenz Wind­au­er mit ihren Sie­gen in den 3 Her­ren­ein­zeln bzw. Nadi­ne im Damen­ein­zel. Nach­dem auch noch das abschlie­ßen­de Mixed­dop­pel von Micha­el und Jana in 4 Sät­zen gewon­nen wur­de, stand der kla­re Sieg für die Ohls­dor­fer Bad­min­ton­stars fest.

Und damit spielt Ohls­dorf auch nächs­tes Jahr wie­der in der 1.Bundesliga und darf sich mit den bes­ten Teams aus ganz Öster­reich messen.

Wie das Team nächs­tes Jahr aus­schau­en wird, ist noch nicht ganz klar, womög­lich steht doch die eine oder ande­re Ver­än­de­rung bevor. Eines aber steht fest: Der Ohls­dor­fer Weg, ohne bezahl­te Leihspieler:innen oder Legionär:innen, wird sicher wei­ter beschrit­ten werden.