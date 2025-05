„Es gibt kein schlech­tes Wet­ter, nur schlech­te Klei­dung!“ Fünf­zehn unent­weg­te Wan­de­rer vom Pen­sio­nis­ten­ver­band Alt­müns­ter lie­ßen sich vom nass­kal­ten Wet­ter nicht abhal­ten und wan­der­ten vom Bahn­hof Kam­mer-Schörf­ling ent­lang des inspi­rie­ren­den und roman­ti­schen Ager­müh­len­wegs nach Lenzing. Zahl­rei­che Info­ta­feln ent­lang die­ses sma­ragd­grü­nen Gewäs­sers berich­ten über die Geschich­te, die Müh­len, die Natur und das Leben an die­sem beschau­li­chen Flüss­chen, dem wegen der Groß­in­dus­trie fluss­ab­wärts zu Unrecht ein nega­ti­ver Ruf vorauseilt.

Wan­dern macht auch bei Regen­wet­ter durs­tig und hung­rig. Die Mit­tags­rast im Gast­hof Bich­ler in Alt-Lenzing ließ alle Stra­pa­zen schnell ver­ges­sen. Das lag nicht nur am aus­ge­zeich­ne­ten Essen. Der char­man­te Kell­ner mit sei­nem fein­sin­ni­gen Witz, sei­nen spon­ta­nen humor­vol­len Sprü­chen und sei­nen Gri­mas­sen hat­te die Damen unse­rer Run­de sofort für sich begeis­tert. So war für alle die Zeit viel zu schnell ver­gan­gen, als die Heim­fahrt mit dem Bus ange­tre­ten wer­den musste.