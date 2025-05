Vöck­la­bruck. Das OKH – Offe­nes Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt von 24.–26. Juli 2025 herz­lich zum Open Air, dem Pro­gramm­high­light im Som­mer ein. Von Indie-Rock über Lite­ra­tur- und Jazz­ge­nuss bis zum Fami­li­en­kon­zert bie­tet das von ehren­amt­li­chen Grup­pen kura­tier­te Fes­ti­val wie­der ein viel­sei­ti­ges Programm.

24.Juli — Lite­ra­tur & Jazz Open Air: Mie­ze Medu­sa trifft auf das Micha­el Acker Elec­tric Trio



Bei der Kom­bi­na­ti­on aus Lesung und Jazz­kon­zert auf der lau­schi­gen OKH Ter­ras­se prä­sen­tiert Mie­ze Medu­sa, Pio­nie­rin der öster­rei­chi­schen Poet­ry Slam Sze­ne, Tex­te aus ihrem Werk “Was über Frau­en gere­det wird” und gibt mög­li­cher­wei­se ers­te Ein­bli­cke in ihr im Herbst erschei­nen­des Buch “Hät­te ich es vor­her gewusst, hät­te ich das genau­so gemacht”. Seit 2002 steht die Autorin und Per­for­me­rin auf inter­na­tio­na­len Büh­nen, wobei ihre Tex­te für ihren bild­haf­ten Stil, ihre Sprach­mäch­tig­keit und den unver­kenn­ba­ren Flow bekannt sind.

Den musi­ka­li­schen Aus­klang des Abends gestal­tet das Micha­el Acker Elec­tric Trio. Die drei mar­kan­ten Stim­men der Wie­ner Sze­ne – Bas­sist Micha­el Acker, Gitar­rist Ken­ji Her­bert und Schlag­zeu­ger Mat­ti Fel­ber – bewe­gen sich zwi­schen Elec­t­ro-Jazz, Funk und impro­vi­sier­ter Ener­gie und ver­spre­chen einen Abend vol­ler Dri­ve, Spon­ta­nei­tät und klang­li­cher Neugier.

25. Juli — Fami­li­en Open Air: Bern­hard Fibich & Dia­bo­lo-Welt­re­kord­hal­ter Vale­ri­an Kapel­ler brin­gen fröh­li­che Fes­ti­val-Atmo­sphä­re für die Kleinsten



Am 25. Juli sorgt der belieb­te Kin­der­lie­der­ma­cher Bern­hard Fibich für gemüt­li­che Fes­ti­val­stim­mung für die gan­ze Fami­lie. Von der „Dschun­gel­band” bis zum Küchen­tan­go „Gugel­hupf, hupf, hupf” laden sei­ne Lie­der zum Mit­ma­chen ein und ver­mit­teln dabei Wer­te wie gegen­sei­ti­gen Respekt, Tole­ranz und Inklu­si­on. Das Fami­li­en­kon­zert bie­tet auch den jüngs­ten Besucher:innen die Mög­lich­keit, Fes­ti­val-Luft zu schnuppern.

Dia­bo­lo-Welt­re­kord­hal­ter Vale­ri­an Kapel­ler, lädt vor und nach dem Kon­zert zum Mit­mach­zir­kus ein. Es darf gemein­sam jon­gliert und gespielt wer­den. Als Pro­fi-Jon­gleur und Jugend-Zir­kus­trai­ner bringt er jedes Publi­kum in kür­zes­ter Zeit zu artis­ti­schen Kunststücken!

26. Juli – Kon­zert Open Air: Indie-Super­group My Ugly Cle­men­ti­ne trifft auf elek­tri­sie­ren­de New­co­me­rin Panik Deluxe



Der Höhe­punkt des dies­jäh­ri­gen Open Air Fes­ti­vals wird das Kon­zert der öster­rei­chi­schen Indie-Super­group My Ugly Cle­men­ti­ne am 26. Juli sein. Die For­ma­ti­on um Sophie Lin­din­ger, Mira Lu Kovacs und Nasta­s­ja Ron­ck hat sich längst über die Lan­des­gren­zen hin­aus einen Namen gemacht – vom Pri­ma­ve­ra Sound in Bar­ce­lo­na bis zum renom­mier­ten euro­päi­schen Impa­la Award für ihr Debüt­al­bum “Vit­amin C”. Mit ihrem aktu­el­len Album “The Good Life” prä­sen­tie­ren die Musi­ke­rin­nen eine facet­ten­rei­che Mischung aus Gara­ge-Rock, Indie und Pop, die der Rol­ling Stone als “kon­se­quen­ten Post-Punk mit Lie­be zur Pop­me­lo­die” beschreibt. Als Sup­port konn­te mit Panik Delu­xe eine auf­re­gen­de jun­ge Stim­me der Wie­ner Musik­sze­ne gewon­nen wer­den. Die 21-jäh­ri­ge Musi­ke­rin schlägt eine Brü­cke zwi­schen Elek­tro, Gothic, Indus­tri­al und Pop – “Musik für tanz­wü­ti­ge, hys­te­ri­sche, trau­ri­ge Nacht­schwär­mer”, wie sie ihren Sound selbst beschreibt.

Kuli­na­ri­sches Ange­bot run­det Fes­ti­val­er­leb­nis ab

Neben musi­ka­li­schen und lite­ra­ri­schen Genüs­sen sorgt unter ande­rem Micha­el Reis­e­cker mit sei­ner Bio-Eis­ma­nu­fak­tur für süße Gau­men­freu­den. Das per Las­ten­rad ange­lie­fer­te und aus­ge­schenk­te Eis umfasst Spe­zia­li­tä­ten wie das “Haus­ruck­wald Milch­eis” mit ess­ba­ren Blü­ten, loka­lem Honig und Fich­ten­wip­ferl sowie vega­ne fruch­ti­ge Eis­lut­scher nach Sai­son. Auch auf wei­te­re kuli­na­ri­sche High­lights aus der Regi­on darf man sich freuen!

Ticket-Infor­ma­tio­nen:

24.07., ab 20 Uhr

Lesung & Kon­zert Mie­ze Medu­sa + Micha­el Acker Elec­tric Trio:

— VK: 20€ — AK: 25€ — Jugend­ti­cket (bis 18J.): 10€

25.07., ab 17:30 Uhr

Fami­li­en Open Air Bern­hard Fibich + Mit­mach­zir­kus mit Vale­ri­an Kapeller:

— Ein­zel­ti­cket ab 3 Jah­ren VK 15 €, AK 18 €

— Fami­ly & Fri­ends Grup­pen­ti­cket (nur im Vorverkauf):

4 Per­so­nen: 50 €

5 Per­so­nen: 60 €

6 Per­so­nen: 70 €

26.07., ab 18 Uhr

Kon­zert Open Air My Ugly Cle­men­ti­ne + Panik Deluxe:

— VK: 35€ — AK: 40€ — Jugend­ti­cket (bis 18J.): 17€

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm und Links zum Ticket­vor­ver­kauf: www.okh.or.at/openair