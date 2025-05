Chris­ti­an Bin­der, Tho­mas Cza­j­ka und Ste­fan Wata­ma­ni­uk domi­nier­ten die WM am Traun­see und gewan­nen fünf der neun aus­ge­tra­ge­nen Wett­fahr­ten. Mit ins­ge­samt 19 Punk­ten setz­te sich der Steu­er­mann vom Yacht­club Brei­ten­brunn deut­lich von der Kon­kur­renz ab und sicher­te sich sou­ve­rän Gold vor Micha­el Schah­par vom SC Ebensee.

Bereits mit dem Sieg in der neun­ten Wett­fahrt am Don­ners­tag stand fest, dass Bin­der unein­hol­bar an der Spit­ze lag. Ein span­nen­der Kampf um Sil­ber und Bron­ze hät­te am Frei­tag noch mög­lich sein kön­nen – doch auf­grund zu schwa­chen Win­des konn­te die zehn­te und letz­te Wett­fahrt nicht mehr durch­ge­führt wer­den. Die übri­gen neun Wett­fahr­ten fan­den plan­mä­ßig statt – bei meist strah­len­dem Son­nen­schein und idea­len Windverhältnissen.

Sil­ber­me­dail­len­ge­win­ner Micha­el Schah­par vom SC Eben­see hat­te am Ende elf Punk­te Rück­stand auf Welt­meis­ter Bin­der und fünf Punk­te Vor­sprung auf den Kana­di­er Peter Van Ros­sem. Die Plät­ze drei bis sechs gin­gen alle­samt an kana­di­sche Crews.

Ein beson­de­rer Moment der Regat­ta war der Abschied von Ernst „Flos­si“ Fels­e­cker: Der 87-jäh­ri­ge Alt­meis­ter been­de­te sei­ne letz­te WM auf Rang elf. Ins­ge­samt hol­te die Segel­le­gen­de vom Traun­see drei Shar­k24-WM-Titel. Seit Frei­tag ist Fels­e­cker gemein­sam mit Bin­der öster­rei­chi­scher Rekord­welt­meis­ter in die­ser Klas­se, denn für den Seg­ler vom Yacht­club Brei­ten­brunn war es eben­falls der drit­te Shark24-Weltmeistertitel.

Welt­meis­ter Chris­ti­an Bin­der: „Die­se Welt­meis­ter­schaft war sowohl kör­per­lich als auch men­tal sehr for­dernd. An den ers­ten bei­den Tagen hat­ten wir gleich sechs Wett­fahr­ten bei sehr gutem Wind. Umso schö­ner ist es jetzt, dass alles geschafft ist – und natür­lich freut es mich rie­sig, dass ich den WM-Titel gewin­nen konnte.“

Ernst „Flos­si“ Fels­e­cker: „Einer­seits bin ich natür­lich trau­rig, dass es mei­ne letz­te Regat­ta war, ande­rer­seits auch sehr dank­bar und glück­lich, dass ich so lan­ge segeln durf­te – und zum Abschluss noch ein­mal einen guten Platz erreicht habe.“