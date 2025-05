Am Mitt­woch, dem 4. Juni 2025, von 15:00 bis 17:30 Uhr, fin­det im AMS Gmun­den, Karl-Ple­ntz­ner-Stra­ße 2, 4810 Gmun­den, die Ver­an­stal­tung “Schlüs­sel­fak­tor Fähig­kei­ten” für Unter­neh­men statt.

Der Arbeits­markt hat sich ver­än­dert und das ist gut so. For­ma­le Bil­dungs­ab­schlüs­se sind zwar gefor­dert, doch nicht mehr aus­schlag­ge­bend bei der Per­so­nal­su­che. Das ‚Gesamt­pa­ket Mensch‘ mit all sei­nen Fähig­kei­ten rückt in den Vor­der­grund. Den Per­so­nen Kom­pe­ten­zen für bestimm­te Jobs zu ver­mit­teln, wird immer wich­ti­ger. Doch wie kann das gut gelin­gen? Dis­ku­tie­ren Sie mit!

Pro­gramm:

Begrü­ßung: AMS-Geschäftsleitung

AMS-Geschäftsleitung Schlüs­sel­fak­tor Bil­dung, oder etwa nicht? Univ.-Prof. Dr. Georg Hans Neu­weg (Vor­stand am Insti­tut für Wirt­schafts- und Berufs­päd­ago­gik, JKU Linz)

Univ.-Prof. Dr. Georg Hans Neu­weg (Vor­stand am Insti­tut für Wirt­schafts- und Berufs­päd­ago­gik, Linz) Per­so­nal von mor­gen – gibt’s das? Lan­des­ge­schäfts­füh­rung AMS OÖ

Lan­des­ge­schäfts­füh­rung Fra­ge­run­de und Dis­kus­si­on mit allen Teilnehmer_innen

mit allen Teilnehmer_innen Aus­tausch & Netz­wer­ken am Buffet

Anmel­dung: Um an der Ver­an­stal­tung teil­zu­neh­men, wird um eine Anmel­dung gebe­ten. Inter­es­sier­te kön­nen sich bei Peter Plank unter der Tele­fon­num­mer 050904404400 oder per E‑Mail an peter.plank@ams.at anmelden.

Hin­weis: Begrenz­te Park­mög­lich­keit in der Tief­ga­ra­ge. Kos­ten­lo­ses Par­ken in der Johann-Tag­wer­ker-Stra­ße (Nähe Fried­hof, weni­ge Gehminuten).

Wir freu­en uns auf Ihre Teil­nah­me und dar­auf, gemein­sam die Zukunft der Arbeits­welt zu gestalten!