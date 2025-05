Bei der Euro­pa­meis­ter­schaft im Kraft­drei­kampf (KDK) Equip­ped vom 2. bis 11. Mai 2025 in Pil­sen hol­te sich Ines Kah­rer vom ASKÖ Vöck­la­bruck in der Klas­se ‑69 kg die Bron­ze­me­dail­le in der Knie­beu­ge. Mit 235 kg stell­te sie eine neue per­sön­li­che Best­leis­tung auf – 5 kg mehr als ihre bis­he­ri­ge Mar­ke! Auch im Kreuz­he­ben zeig­te sie sich in star­ker Form und ver­bes­ser­te ihre, seit 2021 bestehen­de Best­mar­ke, auf 195 kg (+ 7,5 kg).

Mit gro­ßem Ein­satz, posi­ti­ver Ein­stel­lung und beein­dru­cken­der Ener­gie bewies Ines ein­mal mehr, wie viel Lei­den­schaft und men­ta­le Stär­ke in ihr steckt. Zwar lief das Bank­drü­cken mit drei ungül­ti­gen Ver­su­chen bei 142,5 kg nicht nach Wunsch – ein gül­ti­ges Total blieb damit aus – doch ihr Auf­tritt zeig­te, was den Sport aus­macht: Wei­ter­ent­wick­lung, Team­geist und der Wil­le, über sich hinauszuwachsen.

Ein gro­ßer Dank gilt dem enga­gier­ten Betreu­er­team rund um Domi­nic Wete­kam, Bian­ca Wien­roi­ther, Sebi und dem gesam­ten Team für die star­ke Unter­stüt­zung vor Ort.