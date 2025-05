Am 09. und 10. Mai fand auf der Lin­zer Gugl der ers­te Teil der dies­jäh­ri­gen OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten über die Lan­gen Stre­cken statt. Der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck zeig­te in Linz ein­drucks­voll sei­ne Nach­wuchs­ar­beit und Leis­tungs­brei­te – von den jüngs­ten Teil­neh­mern bis zur All­ge­mei­nen Klas­se. Mit star­ken 17 Medail­len (8x Gold, 5x Sil­ber, 4x Bron­ze) sicher­te sich der SVV sou­ve­rän den zwei­ten Rang im Medail­len­spie­gel hin­ter dem ASV Linz.

Azra Dau­to­vic (Jg. 2009) sicher­te sich den Sieg in der Alters­klas­se 15/16 über 800 m Frei­stil sowie über 400 m Lagen. Aber damit nicht genug: In der All­ge­mei­nen Klas­se bedeu­te­te ihre star­ke Vor­stel­lung über 400 m Lagen den Lan­des­meis­ter­ti­tel in der All­ge­mei­nen Klas­se. Nach meh­re­ren Füh­rungs­wech­seln über­nahm Azra bei 300 m die Spit­ze und ließ sich den Sieg nicht mehr neh­men. Ihre Erfolgs­bi­lanz kom­plet­tier­te die Bron­ze­me­dail­le über die kräf­te­zeh­ren­den 1.500 m Frei­stil in der All­ge­mei­nen Klasse.

In ihrem Sog über­zeug­te auch Maria Maak (Jg. 2010), die in der AK 15/16 zwei­mal Sil­ber hol­te – über 800 m Frei­stil und 400 m Lagen jeweils hin­ter ihrer älte­ren Ver­eins­kol­le­gin. Zwei vier­te Plät­ze in der All­ge­mei­nen Klas­se beton­ten den hohen Wert ihrer Leistung.

Der jüngs­ten Talen­te des SV Vöck­la­bruck beein­druck­te mit zahl­rei­chen Medail­len und muti­gen Auf­trit­ten in der AK9/10. Sowohl bei den Mäd­chen, als auch bei den Bur­schen waren die Teil­neh­mer des SVV die jüngs­ten der gesam­ten Ver­an­stal­tung. Der 9‑jährige Bal­int Bako hol­te Gold über 200 m Lagen und Sil­ber über 400 m Frei­stil gegen älte­re Kon­kur­renz. Die gleich­alt­ri­ge Mag­da­le­na Kainz schaff­te mit Rang 3 bei den Mäd­chen den Sprung auf das Sie­ger­po­dest. Über 200 m Lagen ver­hin­der­te lei­der ein Früh­start eine wei­te­re Medaille.

Unschlag­bar war auch die­ses Wochen­en­de Jakob Edtho­fer (Jg. 2014). Mit drei Gold­me­dail­len über 800 m und 400 m Frei­stil, sowie 200 m Lagen gegen teil­wei­se älte­re Kon­kur­ren­ten in der AK11/12, setz­te er erneut ein star­kes Aus­ru­fe­zei­chen für die Zukunft. Eben­falls erfolg­reich war der ein Jahr älte­re Mihail Cris­tea, der mit Bron­ze über 200 m Lagen eine Medail­le zur star­ken Team­leis­tung bei­steu­er­te. In der glei­chen Alters­klas­se bei den Mäd­chen schwamm die 12-jäh­ri­ge Mag­da­le­na Burg­stal­ler zu Gold über 200 m Lagen, Sil­ber über 800 m Frei­stil und Bron­ze über 400 m Frei­stil – somit nahm sie von jeder Medail­len­far­be ein Exem­plar mit nach Haus.

Dani­el Leit­ner (Jg. 2011) run­de­te das Vöck­la­bru­cker Ergeb­nis mit Sil­ber über 1500 m Frei­stil in der Alters­klas­se 13/14 ab.

Mit vie­len per­sön­li­chen Best­zei­ten, muti­gen Auf­trit­ten und einer star­ken Team­leis­tung bewies der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck ein­mal mehr sei­ne Klas­se. Dies lässt auf wei­te­re Erfol­ge bei den kom­men­den Frei­luft­be­wer­ben und beim zwei­ten Teil der OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten mit Heim­vor­teil in Gmun­den hoffen!