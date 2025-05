Am Mon­tag­mor­gen wur­de im Bezirk Gmun­den ein 32-jäh­ri­ger Deut­scher fest­ge­nom­men, der per euro­päi­schem Haft­be­fehl gesucht wur­de. Ihm wird ein Fir­men­ein­bruch im Bezirk Wels-Land zur Last gelegt.

Der Haft­be­fehl gegen den 32-jäh­ri­gen Mann wur­de vom Amts­ge­richt Traun­stein (Deutsch­land) aus­ge­stellt. Der Tat­ver­däch­ti­ge soll gemein­sam mit drei wei­te­ren Per­so­nen im Sep­tem­ber 2023 in ein Fir­men­are­al im Bezirk Wels-Land ein­ge­bro­chen sein. Ziel des Ein­bru­ches war offen­bar ver­kup­fer­tes Eisen­blech, das die Täter laut Ermitt­lun­gen mit einem Klein-Lkw abtransportierten.

Ziel­fahn­dung durch LKA Ober­ös­ter­reich erfolgreich

Das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich lei­te­te dar­auf­hin umfang­rei­che Ziel­fahn­dungs­er­mitt­lun­gen ein. In enger Zusam­men­ar­beit mit der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on Rosen­heim konn­te der aktu­el­le Auf­ent­halts­ort des Beschul­dig­ten – ein Are­al im Bezirk Gmun­den – aus­ge­forscht wer­den. Der Mann hat­te in Öster­reich kei­nen fes­ten Wohnsitz.

Zugriff am 26. Mai in Gmunden

Am 26. Mai 2025 um 9:20 Uhr erfolg­te der Zugriff: Mit Unter­stüt­zung der Ein­satz­grup­pe zur Bekämp­fung der Stra­ßen­kri­mi­na­li­tät (EGS) und der Ein­satz­ab­tei­lung der LPD OÖ wur­de der 32-Jäh­ri­ge in Gmun­den fest­ge­nom­men. Nach erken­nungs­dienst­li­cher Behand­lung wur­de er auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Dort wur­de ein Aus­lie­fe­rungs­ver­fah­ren nach Deutsch­land eingeleitet.

Quel­le: LPD OÖ