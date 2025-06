LAA­KIR­CHEN. Um für den stei­gen­den Bedarf an Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen gerüs­tet zu sein, hat Laa­kir­chen 2023 den ehe­ma­li­gen Cari­tas-Kin­der­gar­ten im Orts­zen­trum mas­siv erwei­tert. Die Zahl der Kin­der­gar­ten­grup­pen wur­de von drei auf sechs ver­dop­pelt, dazu kamen zwei Krabbelgruppen.

Der ver­ant­wort­li­che Pla­ner, Archi­tekt Prof. Mag. Arch. Ing. Georg Hoch­leit­ner aus Laa­kir­chen, erhielt für sein Pro­jekt nun den inter­na­tio­na­len BIG SEE Archi­tek­tur­preis in der Kate­go­rie Bil­dungs­bau­ten. Der Preis, der hoch­wer­ti­ge Archi­tek­tur und inno­va­ti­ves, nach­hal­ti­ges Design wür­digt, wur­de am 23. Mai im Rah­men des Archi­tek­tur­fes­ti­vals BIG SEE im slo­we­ni­schen Piran ver­ge­ben. Die Aus­wahl erfolgt durch eine Jury aus 16 inter­na­tio­nal renom­mier­ten Archi­tek­tIn­nen und DesignerInnen.

Über die Aus­zeich­nung freu­te sich auch Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger, der dem Archi­tek­ten per­sön­lich gra­tu­lier­te: „Ich freue mich, dass wir die­ses Pro­jekt in Laa­kir­chen umset­zen konn­ten. Wenn man sieht, wie viel­fäl­tig und mit wel­cher Freu­de die Kin­der und auch das Per­so­nal die Räum­lich­kei­ten nut­zen, sieht man, was gelun­ge­ne Archi­tek­tur gera­de auch bei den Jüngs­ten ausmacht.“