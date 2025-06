VÖCK­LA­BRUCK: Die Initia­ti­ve See­brü­cke Vöck­la­bruck ver­an­stal­te­te anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Welt­flücht­lings­ta­ges am 20. Juni eine Mahn­wa­che am Stadt­platz. Hin­ge­wie­sen wur­de dabei auf die unhalt­ba­re Situa­ti­on in Öster­reich gebo­re­ner Babys syri­schen Asyl­be­rech­tig­ter. Auf­grund der Aus­set­zung der Bear­bei­tung von Asyl­an­trä­gen syri­scher Staatsbürger:innen erhal­ten die Eltern für ihre Neu­ge­bo­re­nen kei­ne Fami­li­en­bei­hil­fe und kein Kin­der­be­treu­ungs­geld. Babys wer­den zur Armuts­fal­le! Gemein­sam wur­de bei der Mahn­wa­che an die Bun­des­re­gie­rung appel­liert, die offe­nen Ver­fah­ren von Per­so­nen aus Syri­en wie­der auf­zu­neh­men, vor allem von in Öster­reich nach­ge­bo­re­ner Kin­der. Eben­so for­der­te See­brü­cke das Men­schen­recht auf Fami­li­en­le­ben zu gewähr­leis­ten und die Ver­fah­ren bezüg­lich Fami­li­en­zu­sam­men­füh­rung wie­der durchzuführen.