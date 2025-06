Am Sonn­tag­abend, dem 15. Juni 2025, ist ein Pkw auf der A1 West­au­to­bahn im Bereich von Vorch­dorf in Flam­men auf­ge­gan­gen. Alle vier Insas­sen konn­ten sich recht­zei­tig in Sicher­heit bringen.

Vollbrand auf dem Pannenstreifen

Gegen 19:20 Uhr fuhr ein 30-jäh­ri­ger unga­ri­scher Staats­bür­ger aus Wels mit sei­nem Auto auf der A1 in Fahrt­rich­tung Wien. Im Gemein­de­ge­biet von Vorch­dorf bemerk­te er plötz­lich Rauch­ent­wick­lung und konn­te das Fahr­zeug noch recht­zei­tig auf dem Pan­nen­strei­fen abstel­len. Kurz dar­auf geriet der Pkw aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che in Vollbrand.

Alle Insassen blieben unverletzt

Glück im Unglück: Der Len­ker und sei­ne drei Mit­fah­rer konn­ten das bren­nen­de Fahr­zeug recht­zei­tig ver­las­sen. Sie blie­ben alle unver­letzt. Die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te began­nen umge­hend mit den Lösch­ar­bei­ten, wäh­rend der rech­te Fahr­strei­fen sowie der Pan­nen­strei­fen vor­über­ge­hend gesperrt wurden.

Verkehrsbehinderungen durch Lösch- und Bergearbeiten

Wäh­rend des Ein­sat­zes kam es auf der A1 zu erheb­li­chen Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Der Rück­stau reich­te zeit­wei­se bis zu zwei Kilo­me­ter zurück. Nach­dem der Brand gelöscht und das Fahr­zeug gebor­gen war, konn­te der Ver­kehr wie­der frei­ge­ge­ben werden.

Quel­le: LPD OÖ