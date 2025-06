Am Sams­tag, dem 28. Juni 2025, wird Regau zum Zen­trum des Feu­er­wehr­ge­sche­hens. Anlass dafür ist unser 160-jäh­ri­ge Bestands­ju­bi­lä­um. Erst­ma­lig holen wir des­we­gen den Feu­er­wehr­be­zirks­be­werb in die Markt­ge­mein­de Regau. Das beson­de­re Ambi­en­te des See­sta­di­ons am Bag­ger­see Regau wird zum Aus­tra­gungs­ort die­ser span­nen­den Feuerwehrwettkämpfe.

Die Bewer­be begin­nen um 9 Uhr im See­sta­di­on und enden mit der Sie­ger­eh­rung um 18 Uhr am ehe­ma­li­gen Bil­la-Park­platz. Rund 200 Bewerbs­grup­pen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, sowie Gast­feu­er­weh­ren aus ande­ren Bezir­ken, machen Regau an die­sem Wochen­en­de zum Feu­er­wehrhot­spot. Als Zei­chen der Geschlos­sen­heit inner­halb der Markt­ge­mein­de Regau ver­an­stal­ten die Feu­er­weh­ren Regau und Rut­zen­moos die­se Ver­an­stal­tung gemeinsam!

Tags dar­auf am Sonn­tag, dem 29. Juni, fin­det beim Feu­er­wehr­haus wie­der der tra­di­tio­nel­le Kir­tag-Früh­schop­pen statt, der heu­er musi­ka­lisch von der Bür­ger­korps­ka­pel­le Regau umrahmt wird.