Mit ihrer Generalversammlung startete die Bürgergarde Regau wieder ins neue Vereinsjahr. Viele Gardisten, Marketenderinnen und MusikerInnen folgten der Einladung und kamen ins Hotel Weinberg. Als besonderer Ehrengast besuchte Major Gunter Mayrhofer als Vertreter des Landesverbandes der Bürgergarden die Versammlung und war dazu extra aus Steyr angereist.

Zu Beginn gedachten die Anwesenden den beiden im Vorjahr verstorbenen Mitgliedern: Mit dem Ableben von Helmut Enser und Herbert Schwarz verlor die Bürgergarde gleich zwei verdiente Mitglieder: den ehemaligen Kommandant-Stv. und den ehemaligen Obmann-Stv. Im Zentrum der Generalversammlung stand das bevorstehende 200-jährige Jubiläumsfest am 5. und 6. Juni 2027. Obmann Mario Niederfriniger schwor die Vereinsmitglieder bereits heuer auf arbeitsreiche Festvorbereitungen ein.

Am Ende der Generalversammlung wurden jene Kameradinnen und Kameraden geehrt, die sich im vergangenen Jahr ganz besonders eingebracht haben. Eine ganz besondere Auszeichnung erhielt auch Major Hubert Niederfriniger. Für seine bereits 17-jährige Funktion als Kommandant der Bürgergarde und weil er zwischen 2020 und 2024 sogar das Amt des Landeskommandanten ausübte, verlieh ihm Major Gunter Mayrhofer das Kommandantenkreuz des Oberst-Schick-Ordens.