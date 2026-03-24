Eine großartige Gelegenheit, etwas Leckeres zu genießen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Die Kombination aus Weißwurst und Brezn ist eine beliebte bayerische Spezialität und sicher ein Highlight auf dem Bauernmarkt.
Zudem bieten die Veranstaltung UBSV Attnang/Vöcklabruck sowie die Rolling Bones aus Grieskirchen die Chance, mehr über den Behindertensportverein und seine Arbeit zu erfahren.
Termin: Freitag, 17. April 2026
Zeit: Ab 14:30 Uhr
Ort: Bauernmarkt Regau, Buchbergstraße 5, 4844 Regau
Wir freuen uns auf euren Besuch.
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