„Von der Schu­le in die Pra­xis“ lau­tet das Kon­zept des Pra­xis­mo­dells. Das von der Kam­mer der Steu­er­be­ra­ter und Wirt­schafts­prü­fer, Lan­de­stel­le Ober­ös­ter­reich, ins Leben geru­fe­ne Pro­jekt zeigt wie­der Erfolge.

7 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Abschluss­klas­sen erhiel­ten am 22.5. ihre Zer­ti­fi­ka­te für den erfolg­rei­chen Abschluss ihrer aus­bil­dungs­be­glei­ten­den Pra­xis von 80 Tagen bei einem Steu­er­be­ra­ter. Seit dem Schul­jahr 2009/2010 läuft die­se sehr erfolg­rei­che Koope­ra­ti­on, die den Schü­le­rin­nen und Schü­lern im Aus­bil­dungs­schwer­punkt „Manage­ment, Con­trol­ling & Accoun­ting“ ange­bo­ten wird.

Gleich­zei­tig star­te­ten 5 Schü­le­rin­nen und Schü­ler des 3. Jahr­gan­ges mit dem Betriebspraktikum.

In der Abschluss­ver­an­stal­tung beton­ten sowohl die Schü­ler als auch die Pro­jekt­part­ner, dass sie von dem Pro­jekt pro­fi­tiert haben. Die Schü­ler haben vor allem als span­nend emp­fun­den, ihr in der Schu­le erlern­tes Wis­sen in der Pra­xis anzu­wen­den und die unter­schied­li­chen Arbeits­ab­läu­fe in einer WT-Kanz­lei ken­nen zu ler­nen. Die Steu­er­be­ra­ter beton­ten, dass die Schü­ler äußerst enga­giert waren und sich auch groß­ar­tig in die Kanz­lei­en inte­griert haben.

Die­ses Pro­jekt führt nach­hal­tig dazu, die schu­li­sche Aus­bil­dung zu ver­bes­sern und die von der Wirt­schaft gefor­der­ten Pra­xis­er­fah­run­gen zu vermitteln.