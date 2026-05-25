Am Freitag 22.5.2025 war Spannung in der UNION Stockhalle Gschwandt angesagt. Da ging es um Platz 2 und 3 in der OÖ Landesliga der Stockschützen zwischen der Union Gschwandt und den Gästen des SU Vichtenstein.

Spannender geht es nicht mehr. Nach 3 Durchgängen mit je sechs Kehren lagen die Gäste mit 1:5 Spielpunkten vorne. Dann folgte eine Pause bis zu den nächsten, entscheidenden zwei Durchgängen. Da konnten die „Gschwandtnerbuam“ zurückschlagen und entschieden mit 6:4 und 14:2 Stockpunkten diese Durchgänge für sich. Somit lautete das Endergebnis 5:5 Spielpunkte unentschieden und die Gschwandtner behielten den Tabellenplatz 2.

Das zahlreiche Publikum war aus dem Häuschen und es gab Standing Ovationen. Gratulation an die Stockschützen Christian und Walter Gumpl, Walter Prühwasser und Willi Wimmer.

Am kommenden Freitag 29.5.2026 geht es mit Spielbeginn 20:00 Uhr weiter in der Stockhalle Gschwandt gegen Tabellenführer ESV Ruprechtshofen. Zuschauer sind herzlich willkommen.