Sonntagabend kam es in Timelkam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 63-Jährige wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 18:45 Uhr im Gemeindegebiet von Timelkam. Eine 63-jährige Radfahrerin war auf der L1270 von Kalchofen kommend in Richtung Timelkam unterwegs und wollte auf Höhe der Kreuzung mit der Linzer Straße nach links abbiegen.

Zeitgleich näherte sich ein 70-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck auf der Linzer Straße dem Kreuzungsbereich. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die 63-Jährige seitlich zu Boden geschleudert und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Laut Polizei war der Mann betrunken. Er bleib unverletzt.