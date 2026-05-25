Am Samstag, 30. Mai, empfängt Tabellenführer SV Gmunden in der Frauenklasse Süd/West um 15.00 Uhr in der LSP-Arena Gmunden den schärfsten „Verfolger“, die Spielgemeinschaft Eberstalzell/Pettenbach-Ried-Traunkreis. Als stärkste Frühjahrsmannschaft sind die Gäste auch auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen.

Gmundens Cheftrainer Jürgen Wabitsch zum Spiel:

„Wir haben durchgehend hohe Trainingsbeteiligung und sehr gute Stimmung im Kader. Tatsache ist, dass wir vor einer echten Herausforderung stehen, wir wollen die Meisterschaft positiv abschließen. Im Herbst hat mein Vorgänger Peter Märzendorfer den Grundstein für eine tolle Saison gelegt, wir haben derzeit eine kompakte Mannschaft mit viel Qualität. Wenn wir unser Können abrufen können, können wir dieses Spiel ohne Niederlage beenden. Am Samstag treffen wir auf ein Team, das ebenfalls hohe Qualität aufweist, bisher in Auswärtsspielen noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat und so wie im Vorjahr eine ausgezeichnete Rückrunde spielt. Auch nach Rückständen ist das Team von Andreas Kronegger immer wieder zurückgekommen, da sind sehr kampfstarke und technisch versierte Gegenspielerinnen am Werk. Deshalb hoffen wir und wünschen wir uns eine große heimische Zuschauer-Kulisse bei diesem Spiel „auf Augenhöhe“.