Am Pfingstsonntag verwandelte das traditionelle US-Car und Oldtimertreffen den Schlosspark Ebenzweier in Altmünster am Traunsee in ein lebendiges Automobilmuseum. Die Freiwillige Feuerwehr Altmünster organisierte die beliebte Veranstaltung gemeinsam mit den Oldtimer-Experten Walter und Thomas Neumayer, um Sammlern und rund 3.000 begeisterten Besuchern bei freiem Eintritt einen Tag der automobilen Superlative zu bieten.

Bereits am frühen Morgen füllte sich das weitläufige Areal im Schlosspark mit fast 1.000 historischen Fahrzeugen, wodurch die Erwartungen der Veranstalter weit übertroffen wurden. Das Spektrum der Raritäten reichte von eleganten Oldtimern der 1930er-Jahre über amerikanische Straßenkreuzer mit glänzendem Chrom bis hin zu modernen Sportwagen. Passende Kostüme wie Pettycoats und Cowboyhüte unterstrichen das nostalgische Flair, während die Fahrzeuge bei ihrer Einfahrt professionell moderiert und dem Publikum im Detail erklärt wurden.

Die positive Stimmung des sonnigen Tages verwandelte den Park in eine große Picknickzone, die auch Fotografen einzigartige Motive bot. Für das leibliche Wohl sorgte das Team vor Ort mit regionalen Schmankerln.

„Es ist jedes Jahr aufs Neue faszinierend, so viele Gleichgesinnte mit ihren historischen Schätzen bei uns zu begrüßen“, betont Mitorganisator Walter Neumayer.

Ein Event dieser Größenordnung erfordert logistische Höchstleistungen. Christian Gruber von der Feuerwehr Altmünster zeigt sich dankbar für den reibungslosen Ablauf:

„Ohne den ehrenamtlichen Einsatz von über 70 Helfern wäre diese Veranstaltung nicht umsetzbar. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden. In den nächsten Wochen starten wir bereits mit der Planung für das Treffen im kommenden Jahr.“