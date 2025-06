Von 13. bis 15. Juni 2025 stand das Enn­ser Frei­bad ganz im Zei­chen des Schwimm­sports. Beim 47. Schwimm­zo­nen- und Mas­ters­mee­ting, gemein­sam aus­ge­tra­gen mit den OÖ Mas­ters­meis­ter­schaf­ten, tra­fen 650 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus 46 Ver­ei­nen aus Öster­reich, Deutsch­land, Tsche­chi­en und der Slo­wa­kei auf­ein­an­der. Mit rund 3.000 Starts war das Event her­vor­ra­gend besetzt – und mit­ten­drin der SV Vöck­la­bruck, der mit schnel­len Zei­ten, star­ker Team­leis­tung und einem wah­ren Medail­len­re­gen überzeugte.

In den Staf­fel­be­wer­ben glänz­te der SV Vöck­la­bruck mit meh­re­ren Podestplätzen:

Die Mixed-Staf­fel mit Tobi­as Haberl, Her­bert Motz, Maria Maak, Pia Part bzw. Fin­ja Zim­mer­mann behielt in packen­den Duel­len mit dem 1. Per­ger SV jeweils die Nase vor­ne und sicher­te sich 2x Bron­ze über 4 x 50 m Frei­stil bzw. Lagen.

Die Damen­staf­fel mit Sophie Burg­stal­ler, Azra Dau­to­vic, Fin­ja Zim­mer­mann und Maria Maak hol­te zwei­mal Sil­ber (4 x 50 m Frei­stil und Lagen) – jeweils als bes­te öster­rei­chi­sche Staffel.

Auch die Her­ren­staf­fel mit Tobi­as Haberl, Her­bert Motz, Arthur May­er und Leo­nard Pickl durf­te sich über 4 x 50 m Lagen über Bron­ze freuen.

Beson­ders die jüngs­ten Talen­te des Ver­eins zeig­ten star­ke Leis­tun­gen in der Miniklasse.

Ein star­kes Gesamt­pa­ket prä­sen­tier­te der 10 Jah­re alte Nazar Muli­arch­uk. Mit je 2x Gold, Sil­ber und Bron­ze war er der erfolg­reichs­te SVV-Mini. Die 9‑jährige Mag­da­le­na Kainz über­zeug­te gegen älte­re Kon­kur­ren­ten mit Sil­ber über 50 m und 100 m Schmet­ter­ling sowie zusätz­lich einem drit­ten Rang. Die 10-jäh­ri­ge Vale­rie Bam­mer hol­te Gold über 100 m Schmet­ter­ling und eben­so zusätz­lich eine Bron­ze­ne. Eben­so Medail­len gegen älte­re Schwim­mer erkämpf­ten die 9‑jährigen Bako Bal­int (1x Sil­ber), Kerim Dau­to­vic und Moritz Edtho­fer (je 1x Bronze).

In der Kin­der­klas­se (Jg. 2013/14) über­zeug­te Jakob Edtho­fer im jün­ge­ren Jahr­gang mit 2 Sie­gen, einen davon über die kräf­te­zeh­ren­den 400 m Lagen. Sei­ne Samm­lung kom­plet­tier­te er mit 3 Sil­ber­nen. Sein 12-jäh­ri­ger Ver­eins­kol­le­ge Mihail Cris­tea sicher­te sich Rang 1 über 100 m Schmetterling.

Zwei SVV-Talen­te sam­mel­ten in der Schü­ler­klas­se (Jg. 2011/12) Medail­len. Arthur May­er leg­te über 200 m Schmet­ter­ling die Tages­best­zeit über alle Jahr­gän­ge hin­weg hin, und hol­te damit auch Platz 1 in sei­nem Jahr­gang. Eine Sil­ber­me­dail­le erkämpf­te er wei­ters über die 100 m Stre­cke. Bei den Mäd­chen durf­te sich die 14-jäh­ri­ge Ali­na Cris­tea über 2x Sil­ber freuen.

Das Podest der Jugend­klas­se (Jg. 2009/10) war eben­so mit SVV-Talen­ten gespickt. Die 16-jäh­ri­ge Azra Dau­to­vic zeig­te ihr Kön­nen mit je 2x Sil­ber und Bron­ze über Brust- und Frei­stil­stre­cken. Die ein Jahr jün­ge­re Maria Maak über­zeug­te in den Frei­stil­be­wer­ben mit 2x Sil­ber und 1x Bron­ze. Her­bert Motz (Jg. 2010) zeig­te kon­stant star­ke Leis­tun­gen und schwamm zu drei 3. Rängen.

Und last but not least, waren zwei Schwim­mer auch in der Junio­ren­klas­se erfolg­reich unter­wegs. Tobi­as Haberl (Jg. 2008) war einer der her­aus­ra­gen­den Ath­le­ten im Team. Er hol­te 2x Gold über 100 m und 200 m Frei­stil, sowie 2x Sil­ber und 1x Bron­ze. Alters- und Ver­eins­kol­le­gin Pia Part schnapp­te sich den Sieg über 200 m Schmet­ter­ling, sowie zusätz­lich zwei­mal Rang 2.

Im Rah­men des Mee­tings wur­den auch die OÖ Mas­ters­meis­ter­schaf­ten aus­ge­tra­gen. Auch hier war der SVV erfolg­reich ver­tre­ten. Patrick Reinth­al­ler (AK 45) hol­te sich 2x Gold (100 m Brust, 50 m Brust) und 1x Sil­ber in der OÖ-Wer­tung sowie zusätz­lich einen zwei­ten Platz in der All­ge­mei­nen Wertung.

Auch Micha­el Stief­mül­ler (AK 40) über­zeug­te mit Gold über 100 m Schmet­ter­ling sowie 3x Bron­ze in der OÖ Lan­des­wer­tung. In der All­ge­mei­nen Wer­tung erreich­te er je einen 2. und 3. Rang.

Der SV Vöck­la­bruck blickt stolz auf ein hei­ßes, span­nen­des und vor allem sehr erfolg­rei­ches Wochen­en­de in Enns zurück. Ins­ge­samt 13x Gold, 24x Sil­ber und 20x Bron­ze spre­chen für sich, herz­li­che Gratulation!