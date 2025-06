Alt­müns­ter, Juni 2025 – An die­sem Wochen­en­de ver­wan­delt sich die Espla­na­de in Alt­müns­ter in eine Büh­ne der beson­de­ren Art: Jugend­li­che zwi­schen 10 und 18 Jah­ren zei­gen bei einer spek­ta­ku­lä­ren Luft­akro­ba­tik-Show ihr Kön­nen hoch über dem Boden. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Sams­tag, 28. Juni, um 16 und 18 Uhr sowie am Sonn­tag, 29. Juni, um 16 Uhr statt – bei frei­em Ein­tritt und direkt am Ufer des Traunsees.

Orga­ni­siert wird das Pro­jekt von Next Gene­ra­ti­on You in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2024. Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr hät­te die Show über die Büh­ne gehen sol­len, muss­te jedoch wet­ter­be­dingt abge­sagt wer­den. „Wir sind über­glück­lich, dass es heu­er end­lich klappt“, freu­en sich die jun­gen Artistinnen.