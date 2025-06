Vöck­la­bruck. Unter dem Titel „Hands On – wir packen’s an“ geht die Som­mer­aka­de­mie „KeKa­de­my“ im OKH von 1. bis 4. Sep­tem­ber 2025 in die nun­mehr ach­te Run­de. An vier „Uni­ver­si­täts­ta­gen“ kön­nen Kin­der von 4 bis 12 Jah­ren ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm mit rund 35 Lehr­ver­an­stal­tun­gen aus der Welt der Wis­sen­schaft, Kunst und Tech­nik erle­ben. Ab 7. Juli kön­nen die Kur­se online via OKH-Web­site gebucht werden.

Die KeKa­de­my regt Kin­der dazu an, in vie­len ver­schie­de­nen und ihnen teils unbe­kann­ten The­men­be­rei­chen Fra­gen zu stel­len, zu expe­ri­men­tie­ren und prak­ti­sche Erfah­run­gen zu sam­meln. Das OKH Vöck­la­bruck als Kul­tur­haus bie­tet dabei durch sei­ne krea­ti­ve und offe­ne Atmo­sphä­re eine idea­le Lern­um­ge­bung. Durch die Ein­bin­dung regio­na­ler Workshopleiter:innen und Expert:innen wer­den zudem das viel­fäl­ti­ge Know-how „vor der Haus­tür” sicht­bar gemacht und Kon­tak­te geknüpft.

Das dies­jäh­ri­ge Mot­to „Hands on – wir packens an“ ver­spricht ein­mal mehr span­nen­de Ein­bli­cke in The­men­fel­der wie Recy­cling, Hand­werk, Raum­pla­nung, Kunst, Natur­wis­sen­schaf­ten, Infor­ma­tik und vie­les mehr. Auch heu­er konn­ten wie­der zahl­rei­che Leh­ren­de aus Vöck­la­bruck und Umge­bung gewon­nen wer­den. Bei­spiels­wei­se lädt die Tisch­le­rei Dorf­ner in ihre Werk­statt, um den Kin­dern das Tisch­le­rei­hand­werk näher zu brin­gen und man­ches auch gleich selbst auszuprobieren.

Die bei­den Orga­ni­sa­to­rin­nen der KeKa­de­my, Eva Sva­ger und Susan­ne Bin­der, freu­en sich schon jetzt auf vie­le Neu­gie­ri­ge: „Ganz nach dem Mot­to ‚Stu­die­ren pro­bie­ren!‘ laden wir herz­lich alle Kin­der dazu ein, Unbe­kann­tes zu ent­de­cken und neue Inter­es­sen zu entwickeln!“.

Online-Anmel­dung ab 7. Juli möglich

Die Kurs­bu­chung wird auch die­ses Jahr wie­der über ein Online-Buchungs­tool ange­bo­ten. Das gesam­te Pro­gramm der KeKa­de­my mit detail­lier­ten Kurs­be­schrei­bun­gen ist ab 7. Juli 2025 online auf der Web­site des OKH ein­seh­bar und buch­bar. Für all jene, die Unter­stüt­zung bei der Online-Buchung benö­ti­gen, bie­tet das KeKa­de­my-Team am 8. Juli von 14:00 bis 17:00 Uhr per­sön­lich Hil­fe vor Ort im OKH an.

Bil­dung für alle!

Um allen Kin­dern einen mög­lichst bar­rie­re­frei­en und finan­zi­ell unab­hän­gi­gen Zugang zu den Lehr­ver­an­stal­tun­gen zu gewähr­leis­ten, wer­den auch heu­er wie­der Aktiv­plät­ze ange­bo­ten. Der Ver­ein Vöck­la­bru­cker Tafel­run­de unter­stützt die KeKa­de­my dabei, jedem Kind den Zugang zur Som­mer­uni zu ermög­li­chen. Wer sich für einen Aktiv­platz anmel­den möch­te, wird gebe­ten sich via Mail an kekademy@okh.or.at zu wenden.

Das Keka­de­my-Abschluss­fest

Die KeKa­de­my lädt in die­sem Jahr wie­der alle Stu­die­ren­den sowie ihre Fami­li­en herz­lich zu einem Abschluss­fest ein. Die­ses fin­det am Don­ners­tag, dem 4. Sep­tem­ber, ab 16 Uhr im OKH statt. In gemüt­li­cher Atmo­sphä­re wird dabei auf die ereig­nis­rei­che Woche zurück­ge­blickt und gemein­sam der Uni-Abschluss gefeiert.

Die „KeKa­de­my“ fin­det im Rah­men des Kul­tur­pro­gramms im OKH Vöck­la­bruck statt, freund­lich unter­stützt von der Raiff­ei­sen­bank Regi­on Vöck­la­bruck, der Fir­ma ASAK, dem Archi­tek­tur­bü­ro NON­CON­FORM und der Vöck­la­bru­cker Tafelrunde.

Alle Infor­ma­tio­nen zum „KeKa­de­my“- Pro­gramm und zur Anmel­dung sind unter www.okh.or.at/Veranstaltung-kekademy25 zu finden.