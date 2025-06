Ein deut­scher Klet­te­rer ver­letz­te sich am Mon­tag­vor­mit­tag bei einem Absturz am Atter­see-Klet­ter­steig schwer. Er stürz­te rund 15 Meter in die Tie­fe, nach­dem er unge­si­chert abrutschte.

Rückzug vom Klettersteig endete im Absturz

Am Mon­tag, dem 9. Juni 2025, unter­nahm ein 59-jäh­ri­ger deut­scher Staats­bür­ger gemein­sam mit einem Bekann­ten eine Tour am Atter­see-Klet­ter­steig in Stein­bach am Atter­see. Der anspruchs­vol­le Steig im Höl­len­ge­bir­ge weist mit der Schwie­rig­keit D/E und einer Län­ge von rund 1.200 Klet­ter­me­ter eine hohe tech­ni­sche Anfor­de­rung auf. Nach weni­gen Metern ent­schloss sich der Mann auf­grund der schwie­ri­gen Ver­hält­nis­se zur Umkehr.

Absturz bei Sicherungsfehler

Als sich der 59-Jäh­ri­ge im unte­ren, ein­fa­che­ren Teil des Stei­ges – etwa acht Meter ober­halb des Ein­stiegs – befand, woll­te er bei­de Kara­bi­ner sei­ner Klet­ter­steig­brem­se gleich­zei­tig umhän­gen. Dabei rutsch­te er auf dem feuch­ten Unter­grund aus und stürz­te unge­si­chert rund 10 bis 15 Meter über den Fels­vor­bau ab.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Sein Beglei­ter leis­te­te sofort Ers­te Hil­fe, wäh­rend ein ande­rer Klet­te­rer den Not­ruf absetz­te. Der Ver­letz­te wur­de nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber „Mar­tin 3“ ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflo­gen. Er erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Grades.

Quel­le: LPD OÖ