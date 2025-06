Wie beein­flusst unse­re Ernäh­rung das Kli­ma? Wel­che Rol­le spie­len Land­wirt­schaft, Tier­hal­tung und Kon­sum­ver­hal­ten? Und wie kön­nen wir durch bewuss­te Ent­schei­dun­gen zum Kli­ma­schutz beitragen?

Die­sen Fra­gen wid­met sich der Vor­trag „Ernäh­rung im Kli­ma­wan­del“, zu dem die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter herz­lich ein­lädt. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Diens­tag, 24. Juni 2025, von 19:00 bis 21:00 Uhr im Pfarr­saal Alt­müns­ter statt. Der Ein­tritt ist frei.

Als Refe­rent spricht Dr. Ste­fan Hör­ten­hu­ber, Wis­sen­schaft­ler an der Uni­ver­si­tät für Boden­kul­tur Wien (BOKU) sowie am For­schungs­in­sti­tut für bio­lo­gi­schen Land­bau (FiBL) in Wien. Dr. Hör­ten­hu­ber stu­dier­te und pro­mo­vier­te an der BOKU und beschäf­tigt sich seit vie­len Jah­ren mit Nach­hal­tig­keits­ana­ly­sen, ins­be­son­de­re mit Öko­bi­lan­zen sowie der Model­lie­rung land­wirt­schaft­li­cher Pro­duk­ti­ons­sys­te­me, vor allem im Bereich der tie­ri­schen Lebensmittelproduktion.

Der Vor­trag bie­tet fun­dier­te wis­sen­schaft­li­che Ein­bli­cke in die Zusam­men­hän­ge zwi­schen Ernäh­rung und Kli­ma­wan­del und zeigt, wie nach­hal­ti­ger Kon­sum zu einer kli­ma­freund­li­che­ren Zukunft bei­tra­gen kann.

Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter freut sich auf zahl­rei­ches Kom­men und einen span­nen­den Abend mit ange­reg­tem Austausch.