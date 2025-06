Im Sicher­heits­zen­trum Alt­müns­ter wur­de im Mai das neue Lösch­ge­rät DRILL‑X offi­zi­ell in Betrieb genom­men. Nach inten­si­ven Schu­lun­gen der Atem­schutz­trä­ger, steht das Sys­tem nun für Ein­sät­ze bereit – lokal wie über­re­gio­nal. Im Pflicht­be­reich Alt­müns­ter wer­den nun lau­fend die Ein­satz­kräf­te aller Weh­ren auf dem Lösch­sys­tem geschult.

Das DRILL‑X ist ein hoch­ent­wi­ckel­tes Bohr­lösch­ge­rät, das drei Funk­tio­nen in einem ver­eint: Boh­ren, Ein­drin­gen in einem Brand­raum und ein effek­ti­ves Löschen. Ent­wi­ckelt für gefähr­li­che und schwer zugäng­li­che Brand­her­de – etwa in Dach­stüh­len oder hin­ter Wän­den – erhöht es die Effi­zi­enz und Sicher­heit der Feu­er­wehr erheb­lich. Der Lösch­vor­gang beginnt durch den Was­ser­an­trieb, der gleich­zei­tig die Bohr­funk­ti­on reguliert.

Der Vor­teil liegt auf der Hand

Ein­satz­kräf­te müs­sen den Brand­raum bei gefähr­li­chen Situa­tio­nen nicht mehr zwin­gend betre­ten. „Das Sys­tem schützt unse­re Feu­er­wehr­leu­te und spart gleich­zei­tig Zeit im Ernst­fall“, heißt es von Mar­kus Gru­ber, der auch für die Schu­lun­gen ver­ant­wort­lich ist. In nur 60 Sekun­den ist meist ein sicht­ba­rer Lösch­erfolg gege­ben, durch den ent­ste­hen­den Was­ser­dampf in Ver­bin­dung mit dem offe­nen Feuer.

Das DRILL‑X arbei­tet mit einem Durch­fluss von bis zu 800 Liter. Ergän­zend lässt sich Schaum oder Netz­mit­tel einsetzen.

Beson­ders bei Brän­den mit hoher Durch­zün­dungs­ge­fahr, rasan­ter Aus­brei­tung oder ein­ge­schränk­tem Zugang ist DRILL‑X eine enor­me Hil­fe. „Es ist ein Quan­ten­sprung in der moder­nen Brand­be­kämp­fung“, betont Gruber.

In Ober­ös­ter­reich ist DRILL‑X Teil einer flä­chen­de­cken­den Sicher­heits­stra­te­gie und wird bei ins­ge­samt 52 Stütz­punkt­feu­er­weh­ren ein­ge­führt. Alt­müns­ter ist nun eben­falls Teil die­ser lan­des­wei­ten Moder­ni­sie­rung, die durch das Land Ober­ös­ter­reich finan­ziert wurde.

Durch die­se neue Tech­no­lo­gie ver­bes­sert sich der Schutz für Ein­satz­kräf­te und Anwoh­ner in Alt­müns­ter deut­lich. Die Feu­er­weh­ren in Alt­müns­ter sind nun für künf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen noch bes­ser gerüstet.