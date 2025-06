LAA­KIR­CHEN. Seit 20 Jah­ren steht Regi­na Hirsch­mann an der Spit­ze des Arbeits­krei­ses „Gesun­de Gemein­de“. Im Rah­men einer klei­nen Fei­er dank­ten ihr Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger und Andrea Mayr, die Regio­nal­be­treue­rin der Gesun­den Gemein­de, für ihren Einsatz.

„Blickt man auf die ver­gan­ge­nen zwei Jahr­zehn­te zurück, sieht man die star­ke Ent­wick­lung, die die Gesun­de Gemein­de Laa­kir­chen in die­ser Zeit genom­men hat. Das wäre ohne dei­nen Ein­satz nicht mög­lich gewe­sen“, beton­te Bür­ger­meis­ter Feicht­in­ger. So haben in die­ser Zeit alle Schu­len, Kin­der­gär­ten und Krab­bel­stu­ben in der Stadt­ge­mein­de das ent­spre­chen­de Güte­sie­gel erhal­ten. Regel­mä­ßig wer­den Vor­trä­ge und Work­shops zu Gesund­heits­the­men orga­ni­siert, dazu kom­men viel­fäl­ti­ge Bewe­gungs­an­ge­bo­te für inter­es­sier­te Gemein­de­bür­ger. Beson­de­re Beach­tung fan­den auch die Gesund­heits­ta­ge mit vie­len Aus­stel­lern und Gesundheitschecks.